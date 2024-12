Prix Sharjah pour la critique de la poésie arabe 2024 : Premier prix pour le tunisien Fethi Nasri

Le Prix Sharjah de la critique de la poésie arabe a décerné le Premier Prix de la 4ème édition au poète et universitaire tunisien Fethi Nasri pour son étude en langue arabe portant sur les autobiographies dans la poésie arabe contemporaine, informe le ministère des affaires culturelles.

Cette récompense, mentionne le ministère, vient consolider le potentiel intellectuel, culturel et créatif de la Tunisie ainsi que le rayonnement de nos grandes figures littéraires à l’étranger.

Placée cette année sous le thème “La convergence des genres littéraires dans la poésie arabe contemporaine”, l’édition 2024 de ce prix littéraire a récompensé trois critiques littéraires arabes : Fethi Nasri (premier prix), le critique irakien Ahmed Jar Allah Yassin (2ème Prix) et le marocain Ibrahim El Graoui (3ème prix).

Créé en 2020 sous l’égide du Département de la Culture de Sharjah aux Emirats arabes Unis (EAU), ce prix annuel vise à promouvoir la poésie arabe moderne et son analyse critique à travers le monde arabe et à offrir une reconnaissance internationale aux chercheurs et critiques littéraires ainsi qu’une large visibilité pour les travaux primés.