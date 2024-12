Veo 2 le générateur de vidéos de Google, dopé à l’IA permet de produire du contenu impressionnant! (vidéo)

Veo 2 est un générateur de vidéos par intelligence artificielle (IA) développé par Google. Ce générateur de vidéos, concurrent direct de Sora d’Open Ai, a été lancé récemment par le géant américain afin de faciliter pour les internautes le processus de création.

Grâce à Veo 2, même les débutants dans la génération des vidéos auront la possibilité de produire des séquences de haute qualité en résolution 4K, surpassant ainsi Sora, limité au 1080p.. Son interface conviviale, facile d’utilisation avec des outils d’assistance améliorés grâce à l’IA, permet à tout le monde de générer des vidéos de qualité et offrir une expérience visuelle immersive.

Google promet que son logiciel offrira une technologie avec une meilleure prise en compte de “la physique du monde réel et des mouvements”. Cela permet une meilleure capture des mouvements et des expressions, réduisant significativement les erreurs typiques des IA génératives, telles que les “hallucinations” (par exemple, l’apparition de doigts supplémentaires).

Parmi les fonctionnalités mises en avant, Veo 2 se distingue par sa faculté à reproduire des styles cinématographiques spécifiques. L’outil peut également s’adapter aux besoins des utilisateurs en prenant en charge différents formats, qu’il s’agisse de séquences en IMAX ou de prises de vue en caméra embarquée. Démonstartion en vidéo :

Introducing Veo 2, our new, state-of-the-art video model (with better understanding of real-world physics & movement, up to 4K resolution). You can join the waitlist on VideoFX. Our new and improved Imagen 3 model also achieves SOTA results, and is coming today to 100+ countries… pic.twitter.com/FtwNKyicEc

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 16, 2024