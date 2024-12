La pièce de théâtre tunisienne Othello et Après… remporte deux prix au festival de théâtre de Bagdad

La pièce de théâtre tunisienne Othello et Après…, mise en scène par Hammadi Louhaibi, s’est distinguée au palmarès de la 5ème édition du Festival international de théâtre de Bagdad (10-18 décembre 2024).Elle a remporté deux prix : le prix du meilleur texte théâtral attribué à Boukthir Douma ainsi que le prix du meilleur acteur, décerné à Mhadheb Rmili.

Présentée en première à l’ouverture de la 58ème édition du Festival international de Hammamet à l’occasion du 60ème anniversaire de la création du Théâtre de plein air de Hammamet et de la première édition du Festival, “Othello et après…” est une production 2024 du Centre culturel international de Hammamet avec au casting Mhadheb Rmili, Mohamed Chawki Khouja, Bahram Aloui, Samia Bouguerra, Ibaa Hamli et Faten Chouabi, avec la participation spéciale d’Ahmed Mejri.

La pièce Othello et après… est une nouvelle version de la toute première création shakespearienne Othello d’Aly Ben Ayed et la troupe de la ville de Tunis (1964). Elle est jouée en langue arabe classique et se distingue par une vision artistique innovante et une mise en scène qui réécrit la réalité.

Elle réorganise les événements et redéfinit le destin des personnages à travers des dualités telles que le bien et le mal, l’amour et la haine, en mettant en lumière les dérives racistes et intégristes.

