Météo en Tunisie : vents forts sur les régions du Nord et du Centre dès vendredi

La météo en Tunisie prévoit des vents de sud-ouest qui souffleront forts à très forts sur les régions du Nord et du Centre, dès vendredi 20 décembre 2024 et au cours de la journée de samedi, à une vitesse oscillant entre 60 et 80 km/h , indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié jeudi.

Ces vents peuvent atteindre temporairement, 100 km/h, notamment,sur les régions côtières du Nord et sur les hauteurs.

Des pluies sont, par ailleurs, attendues sur le nord. Elles seront temporairement orageuses et localement intenses sur les régions côtières et accompagnées d’une baisse des températures en Tunisie au niveau de la plupart des régions.