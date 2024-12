La Tunisie figure dans le classement de National Geographic des meilleurs endroits à visiter en 2025. Le célèbre site de voyage a récemment publié son classement annuel des meilleurs endroits à visiter pour l’année qui s’apprête à commencer ou ‘The 25 best places in the world to travel to in 2025‘.

Si ce classement est dominé par les destinations exotiques comme le Guatemala, Scotland ou le Mexique, le Sénégal, l’Afrique du sud et la Tunisie y figurent et représentent des destinations incontournables du continent Africain.

National Geographic conseille de voyager en Tunisie maintenant, afin de vivre l’expérience de plonger dans un trésor de ruines romaines. Ce sont surtout les sites historiques de Tunisie, témoins du passage romain sur les terres du nord Afrique, et faisant auparavant, partie de l’Empire romain, qui sont mis en avant.

La chaine américaine et internationale parmi les plus populaires au monde, spécialisée dans les voyages, ajoute dans sa présentation de la Tunisie, que le pays regorge de ruines archéologiques remarquablement bien préservées, et d’autres continuent d’être découvertes. L’année dernière, une épave vieille de 2 000 ans a été mise au jour au large des côtes tunisiennes.

Elle invite à une immersion dans la vie romaine, à deux heures au nord-ouest de la capitale Tunis, afin de découvrir la vie quotidienne de l’Antiquité à Dougga, considérée comme la ville romaine la mieux préservée d’Afrique du Nord.

Promenez-vous dans ses rues pour admirer les thermes romains, les temples dédiés à Junon et Saturne, un théâtre de 3 500 places, des pierres gravées de textes latins, ainsi que l’imposant Capitole, avec son portique à colonnades toujours debout, lit-on sur le site.

Des vestiges romaines bien conservés sont dispersés dans plusieurs régions de Tunisie, à l’instar du Colisée d’El Jem, classé Patrimoine mondial par l’Unesco, le seul au monde, avec le Colisée de Rome, à posséder encore une façade intacte. Cet Amphithéâtre abrite annuellement les journées romaines de Thysdrus, qui explore le mode de vie à la romaine.

Sans oublier les magnifiques ruines à Carthage, à la banlieue nord de Tunis, on il est possible de découvrir l’Amphithéâtre Romain, le musée et les thermes d’Antonin en plus de plusieurs autres sites.

S.B.

