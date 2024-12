Ooredoo Tunisie et le Club Africain renouvellent leur partenariat : 18 ans de collaboration qui perdure

Ooredoo Tunisie et le Club Africain renouvellent leur partenariat signant ainsi 18 ans de collaboration qui perdure. Ooredoo, leader du marché des télécommunications en Tunisie, a annoncé le renouvellement de son partenariat avec le prestigieux Club Africain lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée dans son siège au Lac 2, vendredi 20 décembre 2024.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de Ooredoo visant à étendre sa contribution au sport et à soutenir la jeunesse tunisienne dans divers domaines sportifs. C’est une une initiative qui confirme son engagement continu à soutenir le club et le sport tunisien, tout en renforçant son rôle dans le parrainage des grandes équipes sportives.

Le renouvellement de l’accord entre Ooredoo et le Club Africain a été signé dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux parties et de fournir davantage d’opportunités et de ressources au club dans diverses disciplines sportives et activités culturelles.

Ooredoo Tunisie continuera à soutenir le Club Africain dans sa trajectoire sportive et la réalisation de ses ambitions dans les compétitions nationales et continentales, grâce à ce partenariat.

À ce sujet, M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a exprimé sa satisfaction quant au renouvellement du partenariat avec le Club Africain, en déclarant : « Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec le Club Africain, qui est l’un des clubs les plus importants de Tunisie. Cette collaboration reflète notre engagement constant à soutenir le sport dans notre pays, et nous continuerons à offrir tout le soutien nécessaire au club pour qu’il puisse poursuive ses succès et ses performances dans les différentes compétitions et disciplines. ».

De son côté, M. Haykel Dkhil, Président du Club Africain, a exprimé sa gratitude envers Ooredoo pour son soutien continu, en déclarant : « Poursuivre notre collaboration avec Ooredoo est une démarche naturelle pour nous, car il s’agit d’un partenariat historique qui remonte à 2006, mais avec des objectifs et une vision renouvelée pour aider le club à atteindre ses objectifs et à renforcer sa position dans le sport tunisien et africain. ».

Ooredoo avait annoncé son premier partenariat avec le Club Africain il y a plusieurs années, en 2006 précisément. Depuis lors, cette relation stratégique s’est transformée en un partenariat historique qui a contribué au financement de nombreux projets sportifs et à l’acquisition d’équipements modernes pour le club, ce qui a eu un impact significatif sur les conditions des joueurs et le développement des différentes équipes.

Ooredoo propose par ailleurs à ses clients, supporters du prestigieux club Africain, une gamme de services de qualité visant à améliorer leur expérience quotidienne. Parmi ces services, le projet “Lefri9i Mobile” qui se distingue en illustrant l’engagement de l’entreprise à fournir des solutions technologiques innovantes qui favorisent la communication et la connexion entre les supporters et le club.

“Lefri9i Mobile” n’est pas seulement un simple service de télécommunication mais la souscription à ce service est une opportunité pour les supporters du Club Africain afin de manifester leur amour pour le club et un mécanisme pratique pour contribuer directement à renflouer la caisse du club pour participer à son développement.

Tekiano avec communiqué