Bourses de recherche doctorale et postdoctorale Eugen Ionescu au titre de l’année 2024-2025 : Appel à candidatures

Le gouvernement de la Roumanie lance un appel à candidature pour le programme des bourses de recherche doctorale et postdoctorale Eugen Ionescu 2024-2025, a annoncé la direction générale de la coopération internationale relevant du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le but de ce programme est de permettre aux chercheurs et aux doctorants issus des établissements d’enseignement supérieur des pays membres et observateurs de l’OIF, de bénéficier d’une formation de minimum 03 mois dans les institutions d’enseignement supérieur roumaines, reconnues pour leur excellence dans les domaines d’enseignement et de recherche les plus divers, indique un communiqué publié sur le site officiel du ministère. Nous le partageons avec vous ci-dessous :

Télécharger (PDF, 1.19Mo)

Les chercheurs qui désirent postuler pour tenter de remporter ces bourses en Roumanie, sont appelés à envoyer les dossiers de candidature renfermant toutes les pièces demandées, qui doivent être aussi adressés à l’adresse mail suivante dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn au plus tard le 20 Janvier 2025.

