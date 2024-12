Galaxy AI : L’alliance parfaite entre innovation et protection de la vie privée

Imaginez vivre moins de stress et avoir plus de temps. Imaginez obtenir l’aide dont vous avez besoin avant d’avoir à la demander. À l’ère de l’IA mobile, la liberté de se concentrer sur ce qui compte le plus pour vous n’est pas un rêve, c’est une réalité, et elle arrive bientôt sur Galaxy.

Il y a quelques semaines, nous avons lancé le programme bêta One UI 7 qui a marqué le début d’une nouvelle ère avec le premier système d’exploitation intégré à l’IA. Ce système constitue une véritable plateforme d’IA qui améliore considérablement les expériences mobiles des utilisateurs grâce à une personnalisation sans précédent.

Depuis le lancement du premier téléphone à intelligence artificielle jusqu’à l’innovation continue dans ce domaine, l’approche de Galaxy en matière de personnalisation de l’IA consiste à ne jamais faire de compromis sur la protection de la vie privée.

Nous savons que vous souhaitez bénéficier des avantages de l’IA mobile qui est vraiment capable de vous comprendre. Vous rêvez d’un téléphone adapté à votre mode de vie, qui vous permette de faire plus de choses tout en éliminant les obstacles quotidiens, le tout sans risque d’utilisation abusive de vos données personnelles.

Pour préparer la sortie des nouveaux smartphones Galaxy S, nous offrons aux utilisateurs Galaxy une plus grande tranquillité d’esprit ainsi qu’une plus grande personnalisation.

C’est pourquoi nous avons créé le Personal Data Engine, une puissante avancée en matière de protection de la vie privée qui garantit la protection des données personnelles sur l’appareil et entre les applications.

Les données personnalisées sont stockées dans un espace sécurisé, soigneusement protégé par une clé de cryptage gérée par Knox Vault, la même plateforme de confiance utilisée pour sécuriser les informations les plus sensibles de votre smartphone, telles que vos données biométriques. En outre, la cryptographie post-quantique renforce la sécurité de vos données contre les menaces croissantes de l’informatique quantique.

Forts de ce fondement solide de la protection de la vie privée, nous proposons de nouvelles possibilités d’expériences mobiles adaptées à votre vie, en exclusivité avec Galaxy.

La Now Bar est l’un des éléments déterminants de One UI 7. Elle redéfinit la personnalisation en intégrant de manière conviviale vos actions quotidiennes et vos applications les plus utilisées dans votre écran de verrouillage.

Elle vous permettra de contrôler vos divertissements, de chronométrer votre prochaine séance d’entraînement, d’obtenir des indications pour vous rendre à votre prochain rendez-vous ou de vous exprimer dans d’autres langues.

La Now Bar servira également de point d’accès aux expériences les plus complètes et les plus perspicaces jamais réalisées sur Galaxy. Désormais, votre téléphone ne se contentera plus de sonner, mais alimentera votre mode de vie.

Imaginez que vous fassiez vos valises pour un voyage de Séoul, en Corée, à San Jose, en Californie. Pendant que vous vous préparez, votre téléphone vous invite à créer un dossier de vos applications essentielles pour y accéder plus rapidement. Pour ne pas manquer votre vol, il vous indique quand vous devez partir pour l’aéroport. Il propose même une liste de lecture de voyage pour agrémenter votre long vol.

D’un simple geste, vous accédez aux prévisions météorologiques, sans avoir à chercher ou à consulter plusieurs applications. Tout au long de votre voyage, votre téléphone capture la magie de chaque instant et, à la fin de chaque journée, il vous aide à revivre les moments forts.

Matin et soir, Galaxy AI vous informe et vous inspire avec des conseils et des recommandations adaptés à votre vie. Une personnalisation révolutionnaire assortie d’une protection de la vie privée à toute épreuve. Voici la prochaine génération de Galaxy AI.

Communiqué