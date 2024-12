Météo en Tunisie : températures en baisse et pluies attendues

La Météo en Tunisie indique des températures en baisse avec des des pluies éparses et temporairement orageuses attendues, lundi 23 décembre 2024, au nord et localement au centre, d’après l’Institut National de Météorologie (INM).

Les précipitations seront parfois abondantes aux régions côtières du nord et surtout à l’extrême nord-ouest, avec chute de grêles par endroits et chute de neige, la nuit, aux régions ouest, dont l’hauteur dépasse les 800 mètres.

Les températures seront en baisse et les maximales se situeront aux alentours de 6 degrés sur les hauteurs ouest, et elles seront comprises entre 9 et 14 degrés, sur les différentes régions. Au sud, les températures oscilleront entre 14 et 18 degrés.

Le vent soufflera du secteur ouest fort à très fort, près de côtes, et fort à relativement fort à l’intérieur du pays, avec des phénomènes de sable au sud-est.

La mer sera agitée à très agitée, au nord, et très agitée à localement agitée, ailleurs.