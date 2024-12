Ooredoo Tunisie Elu Service Client de l’année 2025 pour la 6ème année consécutive

Ooredoo Tunisie sacrée pour la sixième année consécutive au prix “Service Client de l’année 2025” et remporte trois prestigieuses distinctions dans le domaine des télécommunications. Une nouvelle reconnaissance pour la qualité du service client et le leadership dans le secteur des télécommunications.

Ooredoo Tunisie, leader des télécommunications en Tunisie, confirme une fois de plus sa position d’acteur incontournable en remportant, pour la sixième année consécutive, le prestigieux prix “Elu Service Client de l’année 2025”, récompensant l’excellence de son service client. En outre, l’entreprise a décroché trois distinctions majeures dans les catégories Télécommunications, Fournisseur d’accès Internet et les Solutions des entreprises.

Ces récompenses témoignent de l’engagement constant de Ooredoo à offrir une expérience client exceptionnelle grâce à des services innovants et de haute qualité, un accompagnement personnalisé et une capacité remarquable à répondre aux besoins et attentes de ses clients dans divers domaines.

Cette consécration réaffirme l’approche stratégique de l’entreprise, qui place ses clients au cœur de ses priorités, en proposant des solutions novatrices et un service après-vente rapide et efficace.

À cette occasion, M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : “Recevoir ce prix pour la sixième année consécutive, en plus de ces trois prestigieuses distinctions, est le fruit du travail acharné et du dévouement de nos équipes qui s’efforcent sans relâche de fournir des services exceptionnels. Ces réalisations reflètent notre engagement profond à répondre aux besoins de nos clients et à placer leur satisfaction au centre de nos priorités. Nous sommes fiers de ces prix, qui renforcent davantage notre position de leader dans le secteur des télécommunications en Tunisie.”

Grâce à ces succès consécutifs, Ooredoo Tunisie continue de consolider sa place de leader dans le secteur des télécommunications, en alliant innovation, professionnalisme et relation de confiance avec ses clients. Ces distinctions constituent une nouvelle preuve de la qualité du service et de l’expertise des équipes de Ooredoo, qui visent constamment à satisfaire et dépasser les attentes de leurs clients dans les domaines des télécommunications, de l’internet et des solutions pour entreprises.