Foire du Livre de la ville Tunis : un RDV culturel qui anime la capitale du 25 décembre 2024 au 11 janvier 2025

La Foire du Livre de la ville de Tunis se déroule dans sa 13ème édition du 25 décembre 2024 au 11 janvier 2025 sur l’avenue Habib Bourguiba de la capitale. Placée sous le slogan “Le livre, une patrie”, cet événement majeur organisé par le Centre Tunisien du Livre comptera la participation de plus de 80 maisons d’édition.

Les visiteurs auront la possibilité de découvrir plus de 30 000 titres couvrant des thèmes variés, la Foire offre aux visiteurs une opportunité unique d’explorer le monde des livres. Cet événement coïncide avec les vacances scolaires d’hiver, permettant aux familles de profiter de remises allant jusqu’à 50 % sur une sélection de livres pour enfants.

L’invités de cette session est Gafsa, région célèbre pour sa civilisation capsienne qui sera mise à l’honneur. La Palestine sera à l’affiche avec la pièce de théâtre « Liberté pour la Palestine », présentée par des élèves tunisiens.

La Foire est le fruit d’une collaboration entre plusieurs institutions, notamment le Commissariat régional des Affaires culturelles du gouvernorat de Tunis, l’Union des Éditeurs tunisiens, le Centre tunisien du livre, et la Bibliothèque régionale de Tunis.

Les maisons de culture Ibn Khaldoun et Ibn Rachiq participent également à cet événement. Une rencontre-hommage sera dédiée à Fraj Chouchane, figure emblématique de la culture tunisienne.

Nouveautés Tuniso-Algériennes à bord du train Tunis-Annaba, activités et hommages

Deux initiatives inédites seront organisées par la Foire à bord du train Tunis-Annaba :

– La Bibliothèque du voyageur nourri de livres : une collection de 1 000 ouvrages.

– La caravane “Pont de la créativité” : une exposition mettant en lumière les grandes icônes culturelles de Tunisie et d’Algérie, accompagnée d’ateliers et spectacles à bord du train.

L’avenue Habib Bourguiba accueillera une exposition d’art rendant hommage à 20 figures majeures de la culture tunisienne, notamment Ahmed Abi-Dhiaf (historien et homme politique), Tahar Haddad (penseur et syndicaliste), Abou Al Kacem Chebbi (poète), et Zoubeida Bchir (poétesse).

Des fresques murales représentant les 24 gouvernorats de la Tunisie seront également exposées, valorisant le patrimoine culturel des régions.

La Foire propose une variété d’activités pour tous les âges, notamment des conférences : « Le livre à l’ère de l’Internet » et « Les perspectives du livre en Tunisie ». Des ateliers créatifs sont organisés sur place à l’instar de la peinture, calligraphie arabe, mosaïque, et théâtre.

Un stand dédié aux technologies immersives sera installé afin d’offrir au public des expériences en réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) pour découvrir le patrimoine tunisien.

