La Cité des Sciences à Tunis dévoile son programme à l’occasion des vacances d’hiver 2024/2025, qui s’étale du 24 décembre au 05 janvier. La CST a concocté à l’occasion une programmation varié et engageant, offrant une multitude d’activités scientifiques pour tous les âges.

Les principales activités prévues a cet effet inclut des ateliers thématiques ludiques et des ateliers interactifs couvrant divers domaines scientifiques. Ces ateliers visent à rendre la science accessible et amusante pour les visiteurs de tous âges.

Parmi les événements phares, les Journées de l’Aéronautique (24-25 décembre 2024) qui se déroulent dans leur 6eme édition. Ces journées mettront en avant les avancées en aéronautique, avec des activités interactives et des conférences données par des experts du domaine.

L’École ADN Junior prévue pour les 27 et 28 décembre 2024 est destinée aux collégiens, cette école d’hiver introduira les notions de biologie cellulaire et moléculaire, ainsi que les fonctions des organismes vivants. L’école d’hiver ADN est Junior destinée aux collégiens et offre aux participants les notions de base de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire.

Programme des vacances scolaires à la cité des sciences de Tunis du 24 décembre au 05 janvier 2025 :



Le public est aussi invités à assister à la journée Scientifique sur les Mathématiques, qui sera organisée vendredi 3 janvier 2025.Cet événement mettra en lumière l’importance des mathématiques dans divers métiers d’avenir.

Le programme de la SCT est conçu pour encourager la participation de toutes les catégories sociales, notamment les jeunes, les familles et les membres d’associations, afin de faire découvrir la science de manière ludique et enrichissante durant les vacances d’hiver.

