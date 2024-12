Loi de Finances 2025 : Liste des mesures pour soutenir les startups, jeunes entrepreneurs et TRE

Dans la loi de finances 2025, il existe une série de mesures incluses qui visent à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes, encourager la création de startups et offrir des avantages aux Tunisiens résidant à l’étranger (TRE), annonce la présidence du gouvernement sur sa page officielle.

Mesures concernant le soutien aux jeunes entrepreneurs et startups

L’une des mesures phares dans cette loi des Finances 2025, concerne l’octroi de crédits d’une valeur de 20 millions de dinars provenant du Fonds de Dépollution (FODEP). Ces fonds seront alloués sous forme de crédits à moyen et long terme à taux réduits pour financer la création et l’extension de projets dans les domaines de l’économie verte, bleue et circulaire.

Pour soutenir les startups en phase de démarrage, une ligne de financement de 3 millions de dinars sera créée à partir du Fonds national de l’emploi. Ces fonds seront octroyés sous forme de crédits sans intérêts. Une priorité sera accordée aux doctorants au chômage, favorisant ainsi l’innovation et la réduction du chômage des jeunes diplômés.

En parallèle, la loi de finances prévoit la signature de 98 000 nouveaux contrats dans le cadre du programme « Contrat d’Initiation à la Vie Professionnelle » (CIVP) avec une enveloppe de 180 millions de dinars. Ce programme complète les efforts visant à renforcer l’entrepreneuriat féminin grâce à l’initiative nationale « Raidet ».

Avantages pour les TRE, les Tunisiens Résidant à l’Étranger

La loi de finances 2025 introduit des mesures spécifiques pour les TRE. Parmi elles, la régularisation de la situation des véhicules et motocycles ayant bénéficié du régime d’exonération totale pendant au moins deux ans après le retour définitif des TRE. Ces véhicules immatriculés en série R.S tunisienne pourront être régularisés moyennant le paiement de 30 % des droits et taxes exigibles.

De plus, les camions, équipements importés ou acquis localement pour la réalisation ou la participation à des projets lancés par les TRE sont également concernés. Les déclarations déposées avant le 31 décembre 2024 seront éligibles à une régularisation moyennant le paiement de 10 % des droits et taxes exigibles, avec un minimum de 3 000 dinars par véhicule.

Tekiano