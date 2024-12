Météo en Tunisie : Persistance du temps froid et pluies avec chutes de grêles

La Météo en Tunisie se caractérise par la persistance du temps froid, mercredi 25 décembre 2024. Des pluies éparses sont attendes au nord et sur les régions ouest, elles concerneront ensuite les régions côtières Est l’après-midi et seront momentanément orageuses et localement intenses avec chute de grêle par endroits.

Le vent soufflera de secteur Ouest fort près des côtes, modéré à fort à l’intérieur du pays. La mer sera houleuse au Nord, très agitée localement ailleurs, informe l’Institut national de la météorologie.

Les températures maximales varieront entre 10 et 15 degrés C au nord et au centre et aux alentours de 8 degrés C sur les hauteurs ouest et entre 14 et 17 degrés C ailleurs.