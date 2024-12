Remise des prix de l’Election du Service Client de l’Année Tunisie 2025, ESCDA Awards : liste des lauréats

La cérémonie de remise des prix de la 6ème édition de l’Élection du Service Client de l’Année Tunisie, a mis à l’honneur les entreprises Tunisienne les plus performantes dans le domaine clé de la relation client.

Monsieur Kais Aidi, Directeur d’ESCDA Tunisie à inauguré la cérémonie de la remise des prix qui s’est déroulée à l’Hôtel Carthage Thalasso à Gammarth en indiquant que: “Depuis la création d’ESCDA Tunisie, nous avons toujours été animés par une mission claire : promouvoir l’excellence et aider nos entreprises à mieux comprendre et satisfaire les attentes de leurs clients. Et aujourd’hui, nous pouvons être fiers des progrès impressionnants réalisés. Nous continuerons à encourager cette dynamique pour faire de la Tunisie un véritable modèle de référence en matière de relation client !”

L’événement a également été marqué par la présence de Monsieur Ludovic Nodier, fondateur de l’Élection du Service Client de l’Année, qui a salué les progrès des entreprises lauréates : “Il y a cinq ans, la moyenne des notes des lauréats sur 1200 tests différents était de 12,5. Aujourd’hui, elle atteint 17,2, ce qui montre une amélioration significative de la qualité des services clients.”

Monsieur Aslan Berrjab, Président de la Conect et invité d’honneur à la cérémonie, a souligné : “La Conect soutient pleinement le prix ESCDA : il ne s’agit plus de seulement satisfaire le client, mais de surpasser ses attentes. Les entreprises prospères sont celles qui placent le client au centre de leur stratégie, en adaptant produits, services et culture d’entreprise à leurs besoins.”.

La remise des prix a été un moment exceptionnel, honorant les entreprises lauréates pour leur engagement envers leurs clients. Avec un immense enthousiasme, elles ont exprimé leur gratitude à leurs équipes passionnées et déterminées, fiers d’avoir relevé ce défi et d’avoir décroché ce prestigieux prix d’excellence. Elles ont également promis à leurs clients de continuer sans relâche à repousser leurs limites pour offrir un service exceptionnel, en assurant une excellence continue et une satisfaction totale.

Les lauréats du Prix Service Client de l’Année Tunisie 2025 :

– TECNOCASA dans la catégorie Agence Immobilière

– TRAVELTODO dans la catégorie Agence de voyage

– DÉLICE DANONE dans la catégorie Agroalimentaire

– Z’ANIMO dans la catégorie Animalerie

– COMAR dans la catégorie Assurance

– BANK ABC dans la catégorie Banque

– WIFAK BANK dans la catégorie Banque islamique

– TOTAL ENERGIES dans la catégorie Carte carburant

– ALPHA HYUNDAI MOTOR dans la catégorie Concessionnaire automobile

– BRANDT dans la catégorie Constructeur électroménager

– ARS dans la catégorie Courtier en Assurance et Réassurance

– LOG IN dans la catégorie Distribution de plis et colis

– PLUXEE dans la catégorie Émission chèques cartes restaurant et de services

– OOREDOO FSI dans la catégorie Fournisseur accès internet

– OOREDOO dans la catégorie Opérateur de téléphonie mobile et fixe

– OOREDOO B TO B dans la catégorie Solutions de Télécommunications pour les Entreprises

– CARREFOUR dans la catégorie Grande distribution

– YASSIR EXPRESS dans la catégorie Livraison de repas

– WAFACASH dans la catégorie Moyen de paiement et transfert d’argent

– AUTO’P dans la catégorie Réparation automobile

– TOTAL ENERGIES dans la catégorie Service aux automobilistes

– BH INVEST dans la catégorie Intermédiaire en bourse

– BAGUETTE ET BAGUETTE dans la catégorie Restauration rapide

– ARVEA dans la catégorie Vente directe de produits de beauté

La cérémonie de remise des prix de la 6ème édition est bien plus qu’une simple célébration des réussites, c’est également un moment de partage et de convivialité, agrémenté d’une ambiance musicale, visant à renforcer les liens entre les lauréats, les équipes et les invités d’honneur. Vivement la prochaine édition pour poursuivre cette belle tradition et célébrer de nouvelles réussites.

Tekiano avec communiqué