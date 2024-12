COMAR Assurances : Lauréat du label Elu Service Client De l’Année 2025 pour la 2e année consécutive

COMAR Assurances est fière d’annoncer qu’elle a remporté, pour la deuxième année consécutive, le prestigieux label « Elu Service Client de l’Année 2025 » dans la catégorie « Assurance ».

Ce prix international, attribué chaque année, récompense l’excellence des services clients dans divers secteurs. Il repose sur un processus rigoureux d’enquêtes mystères menées sur plusieurs canaux, tels que le téléphone, le courriel, les réseaux sociaux, le site web et le réseau d’agences.

Ce nouvel accomplissement souligne l’engagement constant des équipes de COMAR Assurances dans l’amélioration continue de la qualité de service et de la relation avec les clients. Depuis des décennies, la compagnie place le client au cœur de sa stratégie, en mettant l’accent sur les valeurs de la transparence, la réactivité, la confiance et l’innovation.

Dans un secteur hautement concurrentiel, COMAR Assurances s’appuie sur son expertise, son sérieux et son professionnalisme pour offrir à ses clients une expérience fluide et agréable. Grâce à des agences modernes, un centre d’appel dédié et une approche digitale avant-gardiste, l’entreprise continue d’élever ses standards de service client.

Nous sommes profondément honorés que nos efforts soient ainsi récompensés, une nouvelle fois, par ce prestigieux label. Cette distinction confirme notre position de leader dans le secteur des assurances et témoigne de notre engagement à offrir un service client de plus en plus performant.

Nous remercions chaleureusement nos clients fidèles, dont la confiance et les retours précieux nous motivent à repousser sans cesse nos limites. Cette victoire est le fruit de leur soutien et de notre travail collectif.

Ce nouveau titre ne fait que renforcer la fierté de la famille COMAR Assurances.

* Le label, reconnu à l’international, ESCDA « Elu Service Client de l’Année », existe en France depuis 2007 et dans d’autres pays comme l’Espagne, le Royaume Uni, l’Allemagne, le Maroc et en Tunisie en 2019. Il récompense la qualité du service client des entreprises volontairement enregistrées, en fonction de leur univers de consommation.

communiqué