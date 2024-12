Météo en Tunisie : pluies localement orageuses sur les côtes

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies localement orageuses localement et sporadiques sur les côtes, jeudi 26 décembre 2024. Le temps est passagèrement nuageux à parfois très nuageux.

Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur ouest au sud fort à relativement fort près des côtes est et sur les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions. Mer agitée au nord et très agitée à agitée sur les côtes est.

Les températures maximales sont situées entre 6 et 10 degrés dans les régions ouest et entre 11 et 17 sur le reste des régions