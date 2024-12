Ooredoo Tunisie obtient le Label de Qualité “Kafaet” pour la Formation Professionnelle

Ooredoo Tunisie annonce avec fierté l’obtention du prestigieux Label de Qualité “Kafaet” pour la Formation Professionnelle, marquant ainsi un jalon significatif dans l’engagement continu de l’entreprise pour le développement des ressources humaines et l’amélioration des compétences internes.

Chez Ooredoo Tunisie, le capital humain est considéré comme l’actif principal de l’entreprise et un moteur essentiel de sa durabilité à long terme. La formation continue et le recyclage sont des éléments clés de la stratégie des ressources humaines de l’entreprise, visant à maintenir et à renforcer les compétences de ses employés dans divers domaines.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : “L’obtention du Label de Qualité ‘Kafaet’ est une reconnaissance de l’engagement constant de Ooredoo Tunisie envers le développement de ses collaborateurs. La formation continue et le développement professionnel sont cruciaux pour maintenir la compétitivité de l’entreprise, et cette distinction témoigne des efforts continus de l’entreprise pour fournir à ses employés les outils nécessaires à leur réussite.”

Le Label de Qualité “Kafaet”, décerné par le Centre National de la Formation Continue et de la Promotion Professionnelle (CNFCPP), en collaboration avec l’Institut National des Normes et de la Propriété Industrielle (INNORPI), est le premier du genre dans le monde arabe et en Afrique.

Ce label prestigieux reconnaît les entreprises qui respectent les plus hautes normes de formation professionnelle, tout en encourageant l’adoption de pratiques d’apprentissage durables et rentables. Il permet aux entreprises de mesurer l’impact de leurs investissements dans la formation, tout en renforçant leur compétitivité et leur réputation de marque.

M. Nafaa Boutiti, Directeur Général de l’INNORPI, a déclaré : “Le Label de Qualité ‘Kafaet’ représente une avancée majeure pour garantir que la formation professionnelle en Tunisie respecte les plus hauts standards internationaux. L’obtention de cette distinction par Ooredoo Tunisie est un exemple clair de la manière dont les entreprises peuvent investir dans leur capital humain pour construire un avenir durable. Cette certification ne reconnaît pas seulement la qualité des programmes de formation de l’entreprise, mais soutient également les efforts plus larges du pays pour améliorer les compétences de la main-d’œuvre et sa compétitivité.”

M. Radhouane Turki, Directeur Général du CNFCPP, a ajouté : “Le Label de Qualité ‘Kafaet’ est le reflet de l’engagement d’une entreprise à développer ses ressources humaines selon des normes reconnues. Le succès de Ooredoo Tunisie dans l’obtention de cette distinction est un moment de fierté pour la société et le pays, car il contribue au renforcement des programmes de formation professionnelle en Tunisie. Ce jalon sert d’exemple aux autres entreprises et nous sommes ravis d’avoir soutenu Ooredoo Tunisie dans ce parcours.”

Ooredoo Tunisie exprime sa gratitude envers le Centre National de la Formation Continue et de la Promotion Professionnelle (CNFCPP) et l’Institut National des Normes et de la Propriété Industrielle (INNORPI) pour leur soutien et leur accompagnement dans l’obtention de cette certification. L’entreprise reste déterminée à investir dans le développement de ses employés et à maintenir les plus hauts standards de formation professionnelle.

Communiqué