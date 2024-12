Samsung intègre AI Home à de nombreux appareils électroménagers concrétisant sa vision Screens Everywhere

Samsung intègre AI Home à de nombreux appareils électroménagers, concrétisant ainsi sa vision Screens Everywhere

Samsung Electronics Co. annonce qu’elle mettait sa technologie d’écran avancée à la disposition d’une gamme plus large d’appareils électroménagers, un pas en avant audacieux dans la réalisation de sa vision « Screens Everywhere » (des écrans partout).

Cette année, Samsung améliore le confort en cuisine en lançant un réfrigérateur doté d’un nouvel écran AI Home de 9 pouces et en intégrant l’écran AI Home de 7 pouces au Wall Oven.

De même, les écrans se multiplient pour les consommateurs dans la catégorie de la blanchisserie, l’AI Home de 7 pouces appliqué au Bespoke AI Laundry Combo™ étant désormais inclus dans le tout nouvel ensemble lave-linge et sèche-linge Bespoke AI™. Samsung présentera ces nouveaux produits lors du prochain salon CES 2025.

« Nous jouons un rôle de premier plan dans le développement d’appareils à écran afin d’améliorer l’expérience de nos consommateurs grâce à des caractéristiques et des fonctionnalités innovantes », a déclaré Jeong Seung Moon, vice-président exécutif et chef de l’équipe de recherche et développement pour les appareils numériques chez Samsung Electronics. « Tout en améliorant la convivialité, nous élargissons les horizons des consommateurs en développant des écrans de différentes tailles et des produits qui les intègrent au mieux ».

Diversification des réfrigérateurs Bespoke avec un nouvel écran compact et des fonctions améliorées

Grâce à une sélection variée de produits dotés de différentes tailles d’écran, Samsung vise à améliorer la convivialité pour les consommateurs tout en contribuant à la création de foyers intelligents interconnectés. Prenant en charge la commande vocale via Bixby, les écrans des appareils Samsung présentent des informations essentielles sur la tâche concernée, telles que la température interne ou les informations sur le cycle de lavage, de manière intuitive et directe.

En outre, la fonction « Map View » apporte une différenciation essentielle, et permet aux écrans de fonctionner comme des centres de contrôle simplifiés et pratiques, où les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler leurs appareils connectés à partir d’un seul écran. Enfin, les écrans offrent diverses fonctions de divertissement par le biais d’une connexion Internet, étoffant ainsi le rôle joué par les appareils ménagers dans l’environnement domestique.

Côté cuisine, pour compléter les réfrigérateurs avec Family Hub de 21,5 et 32 pouces actuellement disponibles, Samsung dévoile le réfrigérateur Bespoke avec AI Home de 9 pouces, qui s’adresse aux consommateurs en quête des fonctionnalités avancées du Family Hub dans un format plus compact. Consolidant son rôle de centre de contrôle, la nouvelle version « Map View » permet aux utilisateurs de sélectionner des modes pour les appareils connectés, tels que le climatiseur et l’aspirateur robot, et est accessible directement à partir de l’écran d’accueil.

En outre, l’AI Home de 9 pouces fonctionne également comme un centre de contrôle pour les appareils intelligents tiers compatibles avec SmartThings, tels que des lampes et des prises intelligentes. En plus de ces fonctionnalités, les utilisateurs bénéficient d’un accès aisé à des fonctions telles que SmartThings Energy et des options de divertissement intégrées.

Extension des possibilités d’écran à diverses catégories de produits

Soucieuse d’élargir la disponibilité des écrans AI Home dans les produits de blanchisserie, Samsung introduit l’écran AI Home de 7 pouces Bespoke AI Laundry Combo™ dans le nouvel ensemble lave-linge et sèche-linge Bespoke AI™ de cette année. Cet écran transforme la corvée de linge en un véritable jeu d’enfant grâce à une navigation intuitive, des mises à jour en temps réel des cycles de lavage et un suivi de la consommation d’énergie.

Ces avancées, ainsi que des fonctions utiles telles que la fonction Map View mentionnée plus haut, enrichissent l’expérience quotidienne des utilisateurs avec leurs appareils. Le Bespoke AI Laundry Combo™ sort également sur certains marchés avec un écran plus compact de 4,3 pouces. En intégrant l’AI Home à un éventail plus large et en adoptant diverses tailles d’écran, Samsung continue d’élargir les options et les choix pour répondre à une grande variété de besoins des clients.

L’écran AI Home de 7 pouces débarque également dans les appareils de cuisson. Le Bespoke Wall Oven sur le marché nord-américain est désormais doté d’un écran AI Home de 7 pouces, qui a été mis en place grâce à une mise à jour OTN (over-the-network) Smart Forward d’un écran LCD interactif de 7 pouces à l’origine très simple. Récompensé par le prestigieux prix de l’innovation CES® 2025, le four optimisé est désormais doté de fonctions améliorées de suggestion de recettes et de connectivité qui contribuent à créer un véritable « foyer intelligent ».

L’AI Pro Cooking™ qui, à l’origine, reconnaissait les ingrédients et proposait des recettes pour 80 menus guidés, évolue désormais pour proposer également la fonction « Customized Cook », afin que les utilisateurs puissent ajouter certaines recettes qu’ils cuisinent souvent. L’écran affiche des fenêtres contextuelles recommandant aux utilisateurs d’enregistrer les réglages du four pour leurs recettes préférées, une opération qu’ils peuvent également effectuer manuellement après une seule utilisation.

En outre, des applications clés de l’AI Home telles que Map View, Gallery et Weather sont venues s’ajouter, transformant un four mural en un pôle de la maison intelligente et une source de divertissements. Cette mise à jour modernise l’interface utilisateur et intègre l’appareil dans l’écosystème intelligent de Samsung.

