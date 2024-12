Souk El Kahina revient pour mettre en avant le meilleur des produits artisanaux tunisiens (vidéo et photos)

Souk El Kahina se tient dans sa 3ème édition durant la dernière semaine de décembre 2024 à la Cité de la Culture Chedli Klibi, à Tunis, sous le slogan “Promeus ton pays et le savoir-faire de tes ancêtres”.

Le marché citoyen et solidaire “Souk El Kahina” met en avant les produits artisanaux tunisiens et promet une expérience unique à la découverte des meilleurs travaux des artisans qui collaborent avec Enda inter-arabe, l’ONG qui oeuvre pour la promotion de l’entrepreneuriat et l’insertion sociale et économique.

L’inauguration de Souk El Kahina s’est faite mardi 25 décembre lors d’une événement animée par la présentatrice Zaineb Malki. Elle a inclus un défilé de mode mettant en avant les créations des artisans partenaires d’Enda, dirigé par Aziz Ben Abdallah, et s’est clôturée par une sublime performance musicale de l’artiste syrien Abdallah Mariche, alliant émotion et créativité.

Pendant cinq jours, plus de 80 artisans et artisanes venus de toutes les régions de la Tunisie se rassembleront pour exposer leurs créations exceptionnelles. Ces produits mêlent habilement les traditions artisanales tunisiennes à une touche moderne.

Le public est invité à découvrir une large gamme de produits comme des objets en céramique et poterie, du textiles et vêtements traditionnels, des accessoires et bijoux, des articles de décoration, des produits alimentaires et cosmétiques naturels, etc…

En photos quelques stands d’artisans qui participent à Souk El Kahina 2024 :











L’objectif de ce marché solidaire est valoriser les produits locaux et promouvoir des créations tunisiennes de haute qualité et à forte valeur ajoutée pour répondre aux attentes des consommateurs.

Souk El Kahina ambitionne aussi de soutenir les producteurs locaux et leur offrir des opportunités optimales pour commercialiser leurs produits, créer des partenariats en plus de favoriser les échanges et les collaborations entre les artisans et les acteurs du secteur.

En vidéo, découvrez quelques artisans tunisiens participants:

Madame Salwa Nabli, Responsable chez ENDA INTER ARABE donne plus de détails sur l’événement:

Venir à Souk El Kahina constitue une opportunité idéale pour soutenir l’artisanat tunisien, consommer local et participer à la préservation des savoir-faire traditionnels transmis par nos ancêtres. Venez nombreux pour manger tunisien, porter tunisien et consommer tunisien !

L’entrée est gratuite, de 9 h à 19 h chaque jour de la manifestation Souk El Kahina à la Cité de la Culture de Tunis pour encourager les artisans, découvrir des produits authentiques et contribuer au rayonnement du patrimoine tunisien.

S.B.