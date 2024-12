L’appareil de jardinage d’intérieur de LG avec un nouveau design rafraîchissant sera présenté au CES 2025, prévu du 07 au 10 janvier à Las Vegas. Cette dernière solution horticole personnelle combine un système avancé qui favorise une croissance rapide et saine des plantes avec un design moderne de lampe sur pied, qui s’intègre sans effort dans n’importe quel environnement.

Idéal pour les novices en jardinage comme pour les citadins qui aiment faire entrer la nature dans leur maison, cet appareil fait de la culture des plantes une expérience simple et satisfaisante.

Élancé et droit, avec un « abat-jour » et une base circulaire, l’appareil distinctif de LG est à la fois un objet d’intérieur élégant et un moyen très pratique de produire des plantes fraîches cultivées à la maison.

Malgré son encombrement réduit, le nouveau modèle offre plus d’espace de culture que les précédents appareils de jardinage d’intérieur de l’entreprise, ce qui permet aux utilisateurs de cultiver une plus grande variété de plantes, y compris des espèces plus hautes.

Son espace de culture adaptable et ses lampes de culture LED réglables en hauteur offrent une grande flexibilité et les conditions idéales pour cultiver toute une gamme de légumes verts, d’herbes aromatiques, de fleurs et de fruits. Idéale pour les modes de vie actifs, la nouvelle solution de LG prend en charge des cycles de culture continus et dispose d’un grand réservoir d’eau d’une capacité de 1,5 gallon qui permet une hydratation plus importante entre les remplissages.

L’appareil dispose de deux types d’éclairage fonctionnels et esthétiques : des lumières orientées vers le bas avec cinq niveaux d’intensité pour favoriser la croissance optimale des plantes pendant la journée, et un éclairage d’ambiance orienté vers le haut pour créer une ambiance confortable et apaisante le soir.

Cette double conception de l’éclairage augmente la valeur et l’utilité du dernier appareil de jardinage de LG tout en soulignant la capacité unique de l’entreprise à développer des solutions « hybrides » polyvalentes qui offrent les avantages de plusieurs produits.

D’une capacité de vingt plantes et de quatre kits de semences, le nouvel appareil de jardinage d’intérieur distribue automatiquement la bonne quantité d’eau et de nutriments en fonction du nombre et de la variété des plantes cultivées. Ce système avancé garantit un soin constant, même lorsque les utilisateurs sont absents pour des périodes prolongées, pouvant aller jusqu’à une semaine.

De plus, la compatibilité avec l’application LG ThinQ™ permet aux utilisateurs de gérer les calendriers de culture, d’ajuster les paramètres d’éclairage et de surveiller la croissance des plantes depuis n’importe quel endroit.

Parallèlement au modèle « lampe sur pied », LG au CES 2025 dévoilera un nouvel appareil de jardinage d’intérieur doté d’un design de table d’appoint inspiré de la nature. Ce modèle compact et multifonctionnel offre une expérience de jardinage à domicile facile et agréable et démontre l’engagement continu de LG à fournir des choix convaincants pour différents goûts et styles de vie.

Tekiano avec communiqué