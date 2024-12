Maknassi abrite la 4ème édition de CineRif Doc Days du 2 au 5 janvier 2025 : liste des films participants

Maknassi abrite la 4ème édition de CineRif Doc Days du 2 au 5 janvier 2025. Cet événement cinématographique incontournable est une initiative portée par l’Association Art à Maknassi, qui anime la région de Sidi Bouzid, en ce début d’année. Il propose une réflexion autour du thème central “La Réalité – La Résistance – Les Perspectives d’Avenir”.

Portée par des documentaires engagés, cette édition met en lumière les défis sociaux, environnementaux et humains tout en explorant des solutions pour un avenir meilleur. Les œuvres sélectionnées cette année abordent des problématiques contemporaines avec une approche artistique et engagée .

La sélection officielle de CineRif Doc Days 2025 comprend les films suivants:

– “Les Chemins Bloqués” d’Atef Dhokkar (Tunisie, 2022, 26 min) : Une plongée dans les luttes des jeunes du sud tunisien pour un avenir meilleur.

– “My Memory Is Full of Ghosts” d’Anas Zawahri (Syrie, 2024, 74 min) : Une élégie sur les cicatrices de la guerre et l’espoir d’un renouveau en Syrie.

– “أنا مغتصِبة” de Wafa Kharfia (Tunisie, 2024, 17 min) : L’histoire inspirante de Monjia, une ouvrière agricole défendant ses droits fonciers.

– “بنت 8 جانفي” de Marouane El Meddeb (Tunisie, 2024, 90 min) : Le parcours de Kawthar, militante courageuse, face aux désillusions post-révolution.

– “اغتيال” de Yassine Ait Fekir (Maroc, 2023, 35 min) : La lutte pour préserver l’arbre de talh, essentiel à l’écosystème saharien.

– “عقرب مجنونة” d’Akram Mansar (Tunisie, 2022, 62 min) : Hommage aux artisanes de Wadhref, gardiennes de la mémoire et de la résilience.

– “The Silent Protest” de Mahassen Nasreddine (Palestine, 2019, 20 min) : Exploration du silence comme une forme de résistance.

– “شجرة الجحيم” de Raed Zino (Liban, 2024, 20 min) : Réflexion sur les invasions humaines et environnementales au Liban.

CineRif Doc Days propose une expérience enrichissante pour tous les publics avec des projections pour adultes, chaque jour à partir de 14 h, à la Maison de la Culture de Maknassi.

Une immersion en Réalité Virtuelle (VR) est proposée en plus d’une invitation à la découverte de sites régionaux et discussions sur le patrimoine et son développement durable.

Des projections et animations pour enfants sont organisés chaque matin avec des films adaptés et des activités ludiques.

A propos de l’Association Art à Maknassi : Depuis sa fondation en 2015, l’association Art à Maknassi s’engage pour démocratiser la culture dans la région de Sidi Bouzid. À travers des projets culturels, des formations et des partenariats stratégiques, elle offre une alternative au paysage culturel traditionnel, rapprochant ainsi les arts des communautés locales.

Tekiano