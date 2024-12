Philip Morris International (PMI) célèbre une décennie D’IQOS

Philip Morris International (PMI) célèbre le 10ème anniversaire de l’introduction de son dispositif de tabac chauffé, IQOS. Le lancement de cette innovation sans fumée a marqué un moment décisif vers l’engagement de l’entreprise pour un avenir sans cigarettes.

Au Japon—le premier marché où IQOS a été lancé en 2014—les nouvelles données de santé publique publiées par l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHNS),i.e. une enquête annuelle nationale sur la santé menée depuis 1948 par le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être, montrent une diminution de 46% de la prévalence du tabagisme auprès des adultes depuis 2014, passant de 19,6% à 10,6% en 2022.

Cette baisse est corrélée à l’introduction des produits de tabac chauffé et à leur adoption généralisée par des millions d’adultes fumeurs au Japon.

Une décennie après son lancement au Japon, IQOS est disponible dans plus de 90 marchés dans le monde, et 30,8 millions d’adultes l’utilisent.

Le PDG de PMI, Jacek Olczak, a déclaré : « Avec le lancement d’IQOS, nous avons amorcé la vision de PMI d’une entreprise sans fumée, créant ainsi une opportunité de résoudre le problème du tabagisme. Chaque jour, IQOS démontre son potentiel, comme en témoignent les millions d’adultes dans le monde qui ont complètement arrêté de fumer grâce à cet appareil.

IQOS est le produit sans fumée leader mondial, et nous nous engageons à continuer de montrer la voie vers un avenir où de meilleures alternatives auront entièrement remplacé les cigarettes. Nous avançons résolument pour devenir une entreprise majoritairement sans fumée d’ici 2030.

Aujourd’hui, PMI emploie plus de 80 000 personnes, et je souhaite marquer cet anniversaire en les remerciant, ainsi que leurs prédécesseurs, tous ceux qui ont rendu cette transformation possible. »

Borhann Rachdi, directeur général de PMI en Tunisie, a expliqué : « Depuis son lancement en Tunisie en 2021, IQOS a marqué un tournant décisif dans notre engagement vers un avenir sans fumée.

En célébrant les 10 ans de cette innovation révolutionnaire, nous réaffirmons notre détermination à offrir aux fumeurs adultes tunisiens, qui continueraient autrement à fumer, des alternatives à risque réduit et sans combustion, représentant un meilleur choix que de continuer de fumer.

Nous renforçons également notre coopération avec nos partenaires historiques, notamment la Régie nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) et la Manufacture des Tabacs de Kairouan (MTK). »

Notons qu’avec la transformation de PMI en une entreprise de science et de technologie de premier plan, les produits sans fumée représentent 38% des revenus nets de l’entreprise au troisième trimestre 2024, contre pratiquement 0% en 2014.

Philip Morris International : Vers un avenir sans fumée

PMI est une entreprise internationale de tabac de premier plan, œuvrant activement pour un avenir sans fumée et faisant évoluer son portefeuille à long terme pour inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine. Le portefeuille actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 12,5 milliards de dollars pour développer, valider scientifiquement et commercialiser des produits innovants sans fumée pour les adultes qui continueraient autrement à fumer, avec pour objectif de mettre fin complètement à la vente de cigarettes.

Cela inclut la construction de capacités d’évaluation scientifique de classe mondiale, notamment dans les domaines de la toxicologie des systèmes précliniques, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

En 2022, PMI a acquis Swedish Match—un leader de la distribution de nicotine orale—créant un champion mondial sans fumée dirigé par les marques IQOS et ZYN. La FDA- Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé la commercialisation des versions des dispositifs et consommables IQOS de PMI et du General snus de Swedish Match en tant que produits du tabac à risque modifié, et les demandes de renouvellement de ces produits sont actuellement en attente devant la FDA.

Au 30 juin 2024, les produits sans fumée de PMI étaient disponibles à la vente dans 90 marchés, et PMI estime que 36,5 millions d’adultes dans le monde utilisent les produits sans fumée de PMI. L’activité sans fumée représentait environ 38 % des revenus nets totaux de PMI pour les neuf premiers mois de 2024.

Avec une base solide et une expertise significative dans les sciences de la vie, PMI a annoncé en février 2021 son ambition de s’étendre dans les domaines du bien-être et des soins de santé et vise à améliorer la vie grâce à la fourniture d’expériences de santé intégrées.

