Taux de remplissage des barrages Tunisiens : 22,5% à la date du 27 décembre 2024, la situation demeure critique

Le taux de remplissage des barrages Tunisiens a atteint 22,5%, à la date du 27 décembre 2024, d’après une note sur la Situation journalière des barrages, publiée, vendredi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Les barrages continuent de recevoir des apports d’eau, renforçant les réserves hydriques. En fait, les apports du jour se sont élevés à 5,4 millions m³, portant le stock actuel à 526,9 millions m³.

Le spécialiste en développement et ressources en eau, Houcine Rhili, avait noté dans un entretien accordé à l’agence TAP, que la Tunisie n’a pas connu une pareille situation de baisse du taux de remplissage des barrages, surtout durant la période automnale, depuis plus de 30 ans, et ce, en raison notamment du changement de la carte des intempéries dans notre pays.

Lire aussi:

Dix nouveaux barrages en Tunisie d’ici en 2030 : le plan pour lutter contre le stress hydrique