Cette nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp facilitera beaucoup le travail et l’échange des documents

Une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp, qui facilitera beaucoup le travail et l’échange des documents a été fraichement installée sur l’application populaire de messagerie instantanée. Apparue le 25 décembre 2024, cette fonctionnalité offre la possibilité de scanner instantanément les documents de tout genre vis Samartphone.

Concrètement, l’internaute aura la possibilité, après avoir effectué la dernière mise à jour de la messagerie instantanée WhatsApp, de numériser des documents et simplifier par la suite le partage de documents scannés comme des billets de concert, des flyers ou des cartes et plaquettes et des documents professionnels.

Tout en offrant une solution pratique pour conserver et envoyer des documents importants, par exemple par e-mail, cette fonctionnalité facilite les démarches administratives et fait gagner du temps, puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir une imprimante chez soi.

Pour utiliser cette fonction, disponible malheureusement uniquement sur iOS, il suffit d’ouvrir une conversation, de cliquer sur le bouton « + » en bas à gauche, de sélectionner « Documents » et de choisir « Numériser le document ». Cette nouveauté renforce l’utilité de WhatsApp en tant qu’outil de communication et de gestion de documents au quotidien.

Seuls les propriétaires d’iPhone peuvent accéder pour l’instant à cette fonctionnalité de scanner instantané, grâce à la dernière mise à jour de WhatsApp. Cette option améliore l’expérience utilisateur par rapport à l’application Notes d’Apple, où la numérisation est moins intuitive et le partage moins fluide. On imagine qu’elle sera généralisé pour tous l’année prochaine, et disponible prochainement pour Smartphone sous Android.

I.D.