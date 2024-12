La startup BAKOO remporte un nouveau prix lors de la 12e édition du Tunisia Star Pack 2024. La startup tunisienne spécialisée dans le design packaging et la production d’emballages écoresponsables, a été honorée par un certificat de reconnaissance dans la catégorie “Visuel de l’Emballage” section “Produit Artisanal” pour son coffret “The Handcrafted Box”.

Cet événement, organisé par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), sous l’égide du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, vise à valoriser les efforts d’innovation dans le secteur de l’emballage, mettant en avant la créativité et la qualité des produits tunisiens face à la concurrence internationale.

Cette distinction vient couronner un parcours exceptionnel pour BAKOO, qui s’était déjà illustrée en 2022 en remportant le prix Silver dans la catégorie “Terroir et Artisanat” avec son coffret “L’Abeille”.

Ce succès a permis à la startup en plein essor de se faire un nom à l’international, et de continuer à se distinguer, notamment avec la double récompense obtenue au Concours Arab StarPack 2024.

BAKOO a brillamment remporté deux prix au Concours Arab StarPack 2024 en Égypte, une distinction de premier plan

Le 27 mai 2024, lors de la cérémonie de remise des prix du Concours Arab StarPack 2024, organisée au Caire, BAKOO a été honorée de deux prestigieuses récompenses :

Le prix “Industrial and Transport Packaging” pour son coffret “L’Abeille”, qui a été salué pour sa fonctionnalité, son design innovant et sa praticité.

Le prix honorifique en Marketing, récompensant l’efficacité de la stratégie marketing de la start up tunisienne, qui a su mettre en valeur ses créations tout en respectant les valeurs de durabilité et d’écologie.

Ces deux distinctions soulignent l’exceptionnelle qualité des créations de BAKOO, ainsi que sa capacité à répondre aux tendances mondiales du packaging tout en respectant les normes environnementales et en valorisant les produits du terroir tunisien.

Le jury international, composé de 15 experts représentant 8 pays de la région MENA, a particulièrement apprécié l’esthétisme et la fonctionnalité du coffret “L’Abeille” ainsi que la pertinence de la stratégie marketing mise en place par la startup tunisienne.

BAKOO : Une Start-up Tunisienne Engagée dans l’Innovation et la Durabilité

Labélisée startup en 2022, BAKOO – The PAPERCRAFT STUDIO – se distingue par son engagement pour l’innovation, la durabilité et la valorisation du patrimoine artisanal tunisien.

Spécialisée dans le design d’emballages créatifs, personnalisés et écoresponsables, BAKOO propose aussi une large gamme de coffrets cadeaux destinés aux entreprises qui souhaitent offrir des produits distinctifs et responsables à leurs clients et collaborateurs.

Les récentes récompenses obtenues au Tunisia Star Pack 2022 et 2024 ainsi que le Concours Arab Star Pack 2024 illustrent l’exceptionnel parcours de BAKOO, qui continue de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de l’emballage, tant au niveau local qu’international.

Tekiano avec communiqué