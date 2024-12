En vidéo, les tendances de recherche Google 2024 ou Google Trends dans le monde

Le récapitulatif des recherches Google les plus tendances, ou Google Trends dans le monde a été affiché sur un site web de Google, dédié à collecter ce type de données. Le moteur de recherche a effectué son classement annuel des personnalités les plus recherchées, des informations les plus marquantes mais aussi des contenus de divertissement et lifestyle les plus demandés de l’année écoulée.

Le bilan annuel de Google Trends en Tunisie n’est pas encore disponible sur le site de Google. Mais il est possible de consulter les tendances au Maroc qui indiquent que l’épisode de canicule dans le pays, en plus des jeux olympiques et l’attaque sur Gaza, figurent parmi les informations les plus plébiscitées en 2024.

En Egypte le thème de la maladie Variole du singe a été très recherché en plus de la performances des égyptiens aux JO Paris et l’offensive sur Rafah et également la perte de valeur de la monnaie locale.

En France, le sport domine les recherches sur Google avec l’Euro 2024 et les JO Paris 2024 suivi de la politique avec l’élection présidentielle américaine et les personnalités politiques françaises.

Sur le plan Mondial, les recherches sur Donald Trump et les élections américaines dominent. On note que l’athlète algérienne Imane Khelife figure parmi les personnalités sportives les plus suivies durant l’année écoulée en plus du jeune footballeur espagnol Lamine Yamale.

Découvrez la vidéo de Google — Year in Search 2024 , qui regroupe les tendances de recherche Google en 2024, définitivement dominées par l’actualité américaine:

