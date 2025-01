La cité des Sciences à Tunis organise une journée scientifique “Mathématiques et Métiers d’Avenir”

La Cité des Sciences à Tunis organise une journée scientifique autour des métiers en lien avec les maths, intitulée “Mathématiques et Métiers d’Avenir”, et ce vendredi 3 janvier 2025 à l’Auditorium Ibn Khaldoun.

Cette Journée Scientifique à Tunis, dédiée à l’avenir des Mathématiques, est organisée en collaboration avec l’Association Méditerranéenne des Sciences Mathématiques (MIMS) et l’Institut Français de Tunisie (IFT).

L’objectif principal de cet événement est de mettre en lumière le rôle omniprésent des mathématiques dans le monde moderne. Cette journée a été conçue pour sensibiliser le public à la pertinence des mathématiques dans la création et le développement des métiers d’avenir. Elle s’adresse principalement aux élèves et étudiants cherchant des pistes d’orientation.

Les participants découvriront l’importance de la cryptographie dans la sécurité des données, ainsi que les applications des mathématiques dans le secteur financier pour optimiser les processus bancaires.

L’événement met également en lumière la data science, en montrant comment les mathématiques permettent de transformer les données en outils d’innovation et de prise de décision stratégique. En parallèle, des témoignages inspirants illustreront comment une formation en mathématiques peut ouvrir des opportunités dans des domaines comme l’intelligence artificielle et la technologie.

Programme de la journée Métiers et Mathématiques :

Les mathématiques ne se limitent pas à des concepts abstraits. Elles constituent une base essentielle pour de nombreux secteurs innovants et en pleine croissance. Au cours de cette journée, vous découvrirez les opportunités de carrière, avec un tour d’horizon des métiers actuels et émergents exploitant les mathématiques, notamment dans les domaines technologiques, scientifiques et économiques.

De plus, une exploration des cursus et des formations en mathématiques adaptés aux besoins du marché de demain et des rencontres avec les experts seront assurés. L’entrée est libre et gratuite à la Cité des sciences Tunis.

