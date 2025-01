Juste Debout 2025 , le plus grand événement de danse urbaine au monde débarque à Tunis. Ce rendez-vous international incontournable de la street dance se tiendra du 10 au 12 janvier 2025 au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture à Tunis. Après des éditions à Miami, Washington D.C. et Tokyo, la Tunisie devient la quatrième destination de la tournée mondiale de Juste Debout.

Les amateurs de rythmes urbains auront l’occasion d’assister à des battles enflammées mettant en avant des styles variés : le hip-hop, le locking, le popping et la house dance. Ces qualifications permettront aux talents de rivaliser en créativité et en technique pour tenter de s’assurer une place à la grande finale internationale, prévue le 2 mars 2025 à l’Accor Arena de Paris.

Outre les battles, Juste Debout 2025 proposera un programme riche comme des talk shows pour débattre autour de la culture urbaine, des jam sessions pour vivre des moments d’improvisation unique et des workshops animés par des figures emblématiques de la danse urbaine.

Ces ateliers permettront aux participants de perfectionner leurs techniques dans divers styles, notamment le locking, un style funky et énergique, le popping, rythmique et expressif, la house dance, fluide et dynamique, et le hip-hop, polyvalent et emblématique de la culture urbaine.

Les présélections et contests de Juste Debout 2025 auront lieu samedi 11 janvier 2025devant un jury composé de figures majeures de la scène internationale :

– Hoan, danseur coréen et maître du popping, considéré comme une légende du hip-hop.

– Clara Bajado, danseuse et chorégraphe franco-philippine, fondatrice du collectif Indahouse et mentor reconnue.

– Majid Kessab, artiste de renommée mondiale spécialisé dans le hip-hop.

– Anthony Thomas, expert du locking, style funky et énergique.

Créé en 2002 par le danseur et chorégraphe franco-camerounais Bruce Ykanji, Juste Debout est devenu une plateforme incontournable pour la danse urbaine. Rassemblant les meilleurs danseurs de hip-hop, popping, locking et house, cette compétition internationale célèbre la créativité, la technique et l’énergie des talents du monde entier.

Entrée libre pour tous les passionnés et curieux à la cité de la culture de Tunis les 10, 11 et 12 janvier 2025. Pour plus d’informations, consultez le site de Juste Debout Tunis.

Tekiano