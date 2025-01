Météo en Tunisie : pluies éparses, températures en légère baisse

La Météo en Tunisie affiche un ciel nuageux vendredi 03 janvier 2025, avec des pluies éparses sur la plupart des régions. Ces pluies seront provisoirement orageuses et localement abondantes au Centre et au Nord-Est touchant le Sud pendant la nuit, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort à localement fort près des côtes Est et au Sud où il suscitera des tourbillons de sables au Sud-Ouest et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée dans les côtes Est et peu agitée à houleuse dans le Nord. Les températures seront en légère baisse dont les maximales seront comprises globalement entre 15 et 21 degrés et seront aux alentours de 10 degrés sur les hauteurs Ouest.