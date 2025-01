RFR de Tunis : Démarrage de la marche à blanc de la ligne D

La marche à blanc de la ligne D du réseau ferroviaire rapide de Tunis (RFR), reliant Tunis à Gobâa (La Manouba), débute vendredi 3 janvier 2024 et se poursuivra pendant 10 jours. Cette information a été confirmée par Lotfi Chouba, PDG de la Société du RFR, à l’agence TAP.

Cette phase cruciale vise à vérifier les procédures d’exploitation, les temps de parcours et le fonctionnement global de la ligne. “Les essais techniques, étalés sur quatre phases pour contrôler l’infrastructure ferroviaire, l’alimentation électrique, la signalisation et la communication, ont été achevés. Ils seront suivis d’un test global pour garantir le bon fonctionnement de tous les systèmes”, a précisé Chouba.

La particularité de la ligne D réside dans sa proximité avec les rails de la ligne ferroviaire Tunis-Alger et de la ligne de transport de marchandises Tunis-Bizerte, nécessitant ainsi des dispositifs de sécurité renforcés. « Si tout se déroule comme prévu, l’entrée en exploitation de cette ligne devrait avoir lieu fin janvier 2024 », a déclaré le responsable.

La deuxième phase du projet, qui inclut l’aménagement de tunnels et de la place du Bardo, débutera immédiatement après la mise en exploitation de la ligne D. Des accords ont été signés avec la Sonede et la Steg pour le transfert des réseaux hydraulique et électrique.

La ligne D du RFR de Tunis s’étend sur une distance de 12,2 km et partage 2,3 km avec la ligne A jusqu’à la gare de Manoubia. Elle dessert sept stations après celle de Saida Manoubia : Melassine, Erraoudha, Bardo, Bortal, Manouba, Cité les Oranges, et Gobâa.

Initialement prévue pour 2016, puis repoussée à septembre 2024, l’ouverture de la ligne a été retardée à plusieurs reprises. Ces retards sont dus à l’opposition de certains habitants, représentants de la société civile et députés de l’ARP à la formule retenue pour le tronçon traversant la ville du Bardo.

L’Etat tunisien contribue à 40% du financement du projet, tandis que les 60% restants sont couverts par un cofinancement de la Banque Européenne d’investissement (BEI) , l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de développement (AFD) et la Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW). l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de Développement (AFD) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW).

Tekiano avec TAP