Match Espérance de Tunis vs Pyramides FC : où regarder le match de Ligue des Champions du 05 janvier 2025?

Le match Espérance de Tunis vs Pyramides FC se déroule dimanche 05 janvier 2025 pour le compte de la 4ème journée du groupe D de la Ligue des Champions Africaine. La rencontre Espérance de Tunis vs Pyramides FC se déroule à 17H au stade 30 juin Caire.

Lors du précédent match opposant Espérance de Tunis et Pyramides FC , qui s’est déroulé mi-décembre, les sangs et or avait battu les égyptiens à Radès sur un score de 2 à 0. L’espérance est en tête de ce groupe D.

Vous pouvez regarder match Espérance de Tunis vs Pyramides FC en direct live sur les chaines beIN Sports ar 6 et beIN Sports fr 8.

