Accidents de la route en Tunisie en 2024 : Kairouan en tête du classement national selon l’ONSR

Le gouvernorat de Kairouan s’est positionné en tête du classement national en matière de gravité des accidents de la route (nombre de morts/100 accidents) durant l’année 2024, avec un indice de l’ordre de 56%, selon l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR).

En effet, dans la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, 160 accidents de la route ont été enregistrés dans la région, causant 89 morts et 259 blessés, contre 146 accidents, 70 morts et 246 blessés en 2023, indiqué à l’Agence TAP, le chef du district régional du Centre-Ouest pour la sécurité routière, Haythem Chaâbani.

Les motos ont été responsables de 37,12% des accidents mortels dans la région pendant l’année écoulée, (32 morts), suivies par les accidents de voitures légères, qui ont provoqué 20 décès.

Selon les mêmes statistiques, le plus grand nombre d’accidents a eu lieu dans la délégation de Bou Hajla (37 accidents), faisant 13 morts et 58 blessés, suivie de la délégation de Kairouan-Sud avec 36 accidents, causant 19 morts et 54 blessés.

Le mois d’octobre de l’année écoulée a enregistré le plus grand nombre d’accidents de la route, avec 23 accidents, entrainant 17 morts et 43 blessés.

La distraction et le manque de vigilance ont été responsables du plus grand nombre de ces sinistres dans le gouvernorat de Kairouan, (43 accidents), suivis par l’excès de vitesse, avec 40 accidents, la traversée de la route (20 accidents), le non-respect de la ligne droite et les changements de direction, avec 16 accidents.

Tekiano avec TAP