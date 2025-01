Tarifs des médecins en Tunisie à partir de janvier 2025 : honoraires des généralistes et spécialistes

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a officiellement validé une augmentation des tarifs appliqués par les médecins du secteur privé. Cette décision, publiée dans le site du Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, marque une révision des prix pour plusieurs services médicaux, qui n’avaient pas été ajustés depuis 2019.

Le nouveau barème fixe les consultations des médecins généralistes entre 40 et 55 dinars, et celles des spécialistes entre 55 et 80 dinars. Ces tarifs s’appliquent aussi bien aux consultations en présentiel qu’à distance.

Les nouveaux tarifs des médecins applicables dès le 01 janvier 2025 :

Consultations chez les médecins généralistes (en présentiel et à distance) :

– entre 40 et 55 dinars.

Consultations chez les médecins spécialistes (en présentiel et à distance) :

– entre 55 et 80 dinars.

Consultations spécialisées en neurologie et psychiatrie (CNPSY) : Entre 60 et 85 dinars.

Services de dialyse (KH) : Entre 35 et 50 dinars.

Services liés à la maternité :

– Accouchement classique : entre 550 et 850 dinars.

– Accouchement multiple : entre 650 et 950 dinars.

Services de lithotripsie extracorporelle (traitement des calculs rénaux) :

Entre 600 et 800 dinars.

Prestations médicales de nuit et jours fériés : Tarifs pouvant atteindre le double du tarif habituel.

Ces nouveaux tarifs visent à refléter l’évolution des coûts tout en garantissant la qualité des soins médicaux.

