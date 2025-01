Tunisie : Le virus HMPV qui se propage dans le monde, serait-il une menace?

Le virus HMPV qui commence à se propager dans le monde ne présente aucun danger et qu’aucun cas n’a été détecté en Tunisie jusqu’à ce jour, indique Riadh Daghfous, le directeur général du Centre National de Pharmacovigilance, et ce contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux.

Le virus HMPV est un ancien virus respiratoire apparu en Europe en 2001, et qui se propage d’une façon marquée en ce début de l’année 2025, en Chine. Les informations erronées publiées sur les réseaux sociaux, accompagnées d’anciennes photos et vidéos relatives à la propagation de ce virus, ont conduit à l’exagération de la situation au moment ou l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) n’a encore émis aucune alerte à ce sujet, précise le docteur Riadh Daghfous.

Le virus HMPV qui s’attaque principalement aux enfants et atteint les voies respiratoires appartient à la famille des virus qui provoquent l’inflammation des bronchioles.

Le métapneumovirus humain (HMPV) est un virus qui provoque généralement des symptômes similaires à ceux du rhume. Il est souvent responsable d’infections des voies respiratoires supérieures, mais peut parfois causer des infections des voies respiratoires inférieures, comme la pneumonie, des exacerbations de l’asthme ou l’aggravation de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Les infections par le HMPV sont plus fréquentes en hiver et au début du printemps. La plupart des gens contractent le HMPV avant l’âge de 5 ans. Il est possible de contracter à nouveau ce virus, mais les symptômes sont généralement légers après la première infection.

Comme tout virus saisonnier, un traitement antiviral doit être proposé en cas d’atteinte de HMPV, en plus des mesures préventives à suivre pour éviter la contamination, a recommandé Riadh Daghfous.

De son côté, le ministère de la santé affirme suivre de près la situation épidémiologique au niveau national et international, en coordination permanente avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le ministère précise que la situation est sous contrôle, soulignant disposer d’un plan de riposte à toute éventuelle épidémie et que toutes les mesures seront actionnées en cas de besoin.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé insiste sur l’importance de la vaccination annuelle et le respect des mesures préventives recommandées, citant, notamment, les nourrissons et les seniors et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Le ministère appelle les citoyens à ne pas se fier aux rumeurs et à chercher l’information auprès du département seulement.



Dr Riadh Daghfous indique que ls experts n’ont pas pensé à développer un vaccin contre ce virus qui se propage particulièrement en hiver à l’instar de tous les virus saisonniers.

Selon des données actualisées au niveau national et international, les virus qui circulent actuellement sont connus et non inquiétants. L’OMS de son côté n’a pas alerté ou mis en garde contre ce virus.

