Galaxy Unpacked janvier 2025 : La prochaine évolution de Galaxy AI arrive

Galaxy Unpacked janvier 2025 se prépare. Le prochain bond en avant en terme d’IA mobile s’annonce toujours plus impressionnant. Samsung invite les internautes à découvrir une Intelligence Artificielle (IA) plus fluide et intuitive que jamais.

La prochaine évolution de Galaxy AI arrive et va changer la façon dont vous interagissez avec le monde au quotidien, souligne Samsung dans son communiqué. La nouvelle série Galaxy S est prête à relever une fois de plus le niveau des expériences d’IA mobile, aujourd’hui et demain.

Samsung Electronics organise son événement Unpacked le 22 janvier 2025 à San Jose aux USA. Rejoignez-nous pour découvrir un nouveau chapitre de l’IA mobile – des innovations Galaxy haut de gamme qui rendent votre vie quotidienne plus simple et confortable. L’événement sera diffusé en direct sur Samsung.com, Samsung Newsroom et la chaîne YouTube de Samsung à 18h00 heure de Tunis.

Restez à l’écoute et n’oubliez pas de visiter notre Newsroom Samsung pour tous les teasers, bandes-annonces et mises à jour à venir avant l’événement Unpacked 2025.

Tekiano avec communiqué