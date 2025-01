Les fondateurs de Kumulus , Iheb Triki et Mohamed Ali Abid, parmi les “100 Noms à suivre en 2025”

Les fondateurs de Kumulus Iheb Triki et Mohamed Ali Abid, figurent parmi les “100 Noms à suivre en 2025” publiés par le magazine Les Echos. Le quotidien français d’information économique et financière, a dressé le portrait des 100 personnalités, qui, par leurs convictions, positions ou actions, marqueront l’année 2025.

Parmi ses ces 100 noms, on trouve l’entrepreneur tuniso-français Iheb Triki, 40 ans, et l’ingénieur Mohamed Ali Abid, 35 ans, anciens de l’École Polytechnique et fondateurs de la startup KUMULUS – By eeKan qui commercialise la machine machine Kumulus (aka l’Amphore), officiellement certifié solution efficiente (Efficient Solution).

La certification Solar Impulse Efficient Solution promeut des solutions durables qui démontrent leurs avantages environnementaux et sociaux tout en étant financièrement profitable et ce afin d’accélérer la transition vers un avenir durable.

Rappelons que Kumulus est une startup tunisienne spécialisée dans l’ingénierie hydrologique. Elle lutte contre la pénurie d’eau en collectant l’humidité qui se trouve dans l’air, et la transforme en eau potable.

La mission de Kumulus est permettre un meilleur accès à l’eau potable à tous, réduire la pression sur les aquifères et réduire l’utilisation des bouteilles d’eau minérale.

Fait intéressant, cité dans le portrait dressé à l’honneur des entrepreneurs tunisiens, l’idée de Kumulus Water a été déclenchée lors d’un trek au Sahara entrepris par Iheb Triki. Ce dernier a pu observer que, dans un des lieux les plus arides du monde, de la rosée se formait le matin sur la paroi de sa tente…

Par la suite, en 2020, Iheb Triki et Mohamed Ali Abid décident d’exploiter l’information, selon laquelle il y aurait dans l’air six fois plus d’eau que dans toutes les rivières du monde réunies (selon l’ONU), pour lancer la startup.

L’entreprise Kumulus Water voit le jour, entre la France et la Tunisie, afin de traquer l’eau dans l’air. Après quelques années de recherche, une première machine, Kumulus I, est commercialisée.

L’année 2025 s’annonce prometteuse pour Kumulus Water avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans leurs machines, un procédé de minéralisation de l’eau encore plus performant et, surtout, le lancement d’une nouvelle version du générateur, lit-on dans le magazine.

Cette version, à la fois plus robuste, plus simple et destinée à des usages humanitaires, représente un grand pas en avant dans la lutte contre le manque d’eau potable, particulièrement dans les régions arides..

I.D.