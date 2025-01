CES 2025 : La Tunisie marque sa présence avec une première participation Historique.

Le pays franchit ainsi une étape majeure dans son développement technologique et économique en participant au plus grand salon mondial dédié aux technologies modernes et à l’innovation. Le CES 2025 se déroule du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas, États-Unis.

Cette participation historique est organisée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), en collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la société de gestion Smart Capital.

Le pavillon tunisien, baptisé « Tunisian Innovation Hub », accueillera plus de 40 entreprises et startups tunisiennes, visant à mettre en lumière les innovations technologiques et les produits tunisiens sur le marché américain et au-delà.

Le Tunisian Innovation Hub, faisant partie du projet PROMISE financé par les États-Unis, ce dernier met en lumière plusieurs startups tunisiennes au CES, peut-on lire sur le site du CES 2025 .

Organisé avec TAYP (Tunisian American Young Professionals) un groupe de la diaspora Tunisienne aux USA, le stand tunisien présente des innovations dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’impression 3D, les énergies renouvelables, la mobilité électrique, les technologies marines, l’agri-tech et les systèmes intelligents.

L’objectif de la participation de la Tunisie au CES 2025 est clair; renforcer la coopération économique entre la Tunisie et les États-Unis, promouvoir les opportunités commerciales et d’investissement, et offrir aux startups tunisiennes une plateforme pour se connecter avec des partenaires internationaux et des investisseurs.

Le CES 2025 représente une occasion unique pour Promouvoir les produits tunisiens sur les marchés mondiaux, notamment américains et renforcer les liens avec la diaspora tunisienne et les investisseurs étrangers.

C’est un salon pour échanger avec des experts dans le domaine des technologies modernes et explorer les nouvelles tendances mondiales, telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et les énergies renouvelables.

Une conférence spéciale a été organisée le 7 janvier au pavillon tunisien, sous la présidence de l’Ambassadrice de Tunisie à Washington. À cette occasion, le projet « Startups et PME Innovantes », financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la CDC en partenariat avec Smart Capital, a été présenté pour encourager l’investissement en Tunisie.

A noter que la startup Kumulus marque sa présence également au CES 2025 et invite le public à assister à une démonstration unique d’une production de l’eau fraîche et minéralisée de Kumulus Water, produite directement à partir de l’air. L’entreprise est logée u sein du pavillon français.

Une occasion pour découvrir une nouvelle approche d’approvisionnement en eau, une solution durable et respectueuse de l’environnement, conçue pour répondre aux besoins en eau des entreprises.

Créé en 1967, le salon CES est reconnu comme l’événement incontournable des leaders de l’innovation technologique. En 2024, le salon avait attiré plus de 135 000 visiteurs professionnels, 4 300 exposants, et 1 400 startups, avec une forte dominance de l’intelligence artificielle parmi les thématiques abordées.

Pour la Tunisie, cette participation est une opportunité stratégique de positionner ses jeunes talents et ses innovations sur la scène internationale, tout en attirant des investisseurs à la recherche de projets prometteurs.

