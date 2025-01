Le film Mé el Ain de Meryam Joobeur au cinéma en Tunisie dès le 15 janvier 2025 (B.A. & Synopsis)

Le film Mé el Ain de Meryam Joobeur , sera projeté dans les salles de cinéma en Tunisie dès le 15 janvier 2025. Premier long-métrage de la réalisatrice canado-tunisienne Meryam Joober ce film se base sur son précèdent court-métrage à succès; Brotherhood (Ikhwan).

En effet, le court métrage Brotherhood, sorti en 2018 & coproduction canado-tunisienne, a remporté plus de 75 prix internationaux et a été projeté dans plus de 150 festivals, en plus d’une nomination aux Oscars.

Le long-métrage Mé el Ain regroupe une panoplie d’acteurs tunisiens à l’instar de Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Rayen Mechergui, Adam Bessa, Chaker Mechergui et Dea Liane. Il a concouru dans la catégorie long-métrages de fiction aux JCC 2024. Il a aussi été projeté en compétition officielle à la Berlinale en 2024.

Synopsis du film Mé el Ain de Meryam Joober :

Dans un village reculé de Tunisie, Aicha et Brahim sont dévastés par le départ inexpliqué de leurs fils, partis pour une guerre indicible. Quand l’un d’eux revient avec une mystérieuse fiancée voilée et muette, les parents décident de taire ce retour. Mais Bilal, un policier et ami de longue date, enquête sur des événements inquiétants. Ses suspicions ne tardent pas à le mettre sur la piste de la famille…

B.A. du film Mé el Ain de Meryam Joober :

Le long-métrage Mé el Ain (traduit par La Source) est lauréat de l’Étoile d’El Gouna du meilleur film narratif arabe au Festival du film d’El Gouna. Il a également remporté le prix du meilleur premier long métrage au Festival du film francophone de Namur en Belgique en 2024.

Le film “Mé el Ain” réalisé par Meryam Joobeur sera projeté en avant-première dans plusieurs salles de cinéma à partir de mercredi 8 janvier; à l’Agora la Marsa, l’IFT de Tunis et Pathé Tunis city. Ces projections exclusives seront l’occasion de découvrir ce long-métrage auprès des cinéphiles en la présence de l’équipe du film.

Tekiano