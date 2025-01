Le Lupus érythémateux disséminé est l’une des maladies auto-immunes en Tunisie les plus importantes, dans le domaine de la médecine interne, indique la présidente de la Société Tunisienne de Médecine Interne (STMI), Khaoula Ben Abdelghani.

Le Lupus érythémateux disséminé ou LED est en effet une maladie chronique qui survient lorsque le système immunitaire attaque les propres cellules et organes du corps. L’inflammation qui en résulte affecte de nombreux organes du corps, tels que la peau, les articulations, le cœur, les poumons, les reins et les cellules sanguines.

Les éruptions cutanées et l’arthrite sont les principaux symptômes du LED, mais la maladie peut s’étendre à d’autres organes tels que le cœur, les poumons et les reins, a déclaré le spécialiste en médecine interne à la TAP, notant que la maladie devient plus grave lorsqu’elle affecte le cerveau, la moelle épinière et les reins, car elle nécessite un traitement minutieux et spécialisé.

Le LED ne constitue pas une menace sérieuse s’il n’affecte que la peau, a-t-elle dit, notant que les médecins internes travaillent en collaboration avec les rhumatologues pour fournir un traitement approprié aux patients.

Elle a expliqué que la médecine interne est spécialisée dans le traitement des maladies affectant le système immunitaire ou provoquant une température corporelle élevée prolongée sans cause claire, y compris le LED et le syndrome de Sjögren.

Le syndrome de Sjögren, en l’occurrence, est une maladie rhumatismale chronique causée par un dysfonctionnement du système immunitaire. Elle affecte les différents systèmes de l’organisme, notamment les glandes salivaires, lacrymales et muqueuses, ce qui entraîne une sécheresse de ces tissus.

Elle a noté que les médecins de famille ou les ophtalmologues orientent souvent les patients présentant des symptômes tels que des yeux secs ou des jambes enflées vers des médecins internes après avoir diagnostiqué leur cas.

La présidente de la STMI a conclu que son organisme s’efforce d’informer les patients sur le LED afin de permettre un diagnostic précoce et sur l’importance de la médecine interne, en organisant des séminaires, des conférences scientifiques et plusieurs événements de sensibilisation.

Tekiano avec TAP