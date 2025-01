Salon International du Café, Pâtisserie, Boulangerie et Gelaterie ‘Le Printemps Du Café’ au parc du Kram

Le Salon International du Café, Pâtisserie, Boulangerie et Gelaterie, baptisé “Le Printemps Du Café“, se déroule au Parc des Expositions du Kram, dans sa deuxième édition du 8 au 12 janvier 2025. Cet événement unique réunit les professionnels, amateurs et passionnés de ces secteurs pour créer des opportunités d’affaires et des échanges enrichissants.

Avec la participation de 40 exposants et une superficie de 1 000 m² dédiée à l’événement, « Le Printemps Du Café » s’affirme comme une plateforme idéale pour le développement de relations d’affaires fructueuses. Ce salon mettra également en avant un cadre créatif et innovant, offrant aux visiteurs une expérience immersive dans l’univers du café, de la pâtisserie et de la boulangerie.

L’événement vise à élargir les horizons du secteur en intégrant des dimensions industrielles et en familiarisant le grand public avec le savoir-faire des professionnels. Les visiteurs auront l’occasion d’interagir avec des baristas de renom et des chefs pâtissiers talentueux, tout en découvrant les dernières tendances et techniques de fabrication.

En parallèle, des formations exclusives seront proposées par des experts du domaine, permettant aux participants d’approfondir leurs connaissances et de perfectionner leurs compétences. Ce salon offrira aussi une visibilité inestimable aux entreprises, leur permettant de se connecter avec des acteurs nationaux et internationaux de l’écosystème.

Le salon du café Tunisien Le printemps du café est accessible jusqu’au 12 janvier 2025, de 10h à 18h30 au parc des exposition du Kram.

