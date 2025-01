Ambarella et LG présentent des solutions de sécurité automobile basées sur l’IA au CES 2025

LG Electronics (LG), leader technologique du secteur de la mobilité, et Ambarella, Inc. (NASDAQ : AMBA), société de semi-conducteurs d’IA de pointe, ont annoncé que LG présentera sa dernière solution d’habitacle, développée en partenariat avec Ambarella, au cours du CES 2025.

Ambarella a travaillé en étroite collaboration avec LG pour intégrer son système sur puce (SoC) d’IA CV25 dans le système de surveillance du conducteur (DMS) de LG, qui permet aux équipementiers automobiles de proposer des véhicules plus sûrs. Ce DMS est déjà en production chez un équipementier automobile mondial.

Grâce à sa performance AI par watt, la puce CV25 d’Ambarella permet au DMS de LG d’effectuer une analyse en temps réel des vidéos haute résolution des caméras embarquées. Outre la reconnaissance précise des objets, ce SoC d’IA prend en charge un traitement vidéo haute définition fluide et offre une grande efficacité énergétique, ce qui le rend idéal pour l’intégration avec divers capteurs embarqués.

Le CV25, qui est fabriqué à l’aide d’un processus de 10 nanomètres, permet également d’obtenir des images détaillées de haute qualité dans des conditions de faible luminosité et sur une plage dynamique élevée, ce qui garantit une surveillance stable quels que soient l’environnement, les conditions météorologiques ou l’heure de la journée.

S’appuyant sur VisionWare de LG, un élément clé du portefeuille de logiciels de mobilité AlphaWare de l’entreprise, ce nouveau DMS peut détecter avec précision les mouvements subtils des yeux et de la tête du conducteur. Le système utilise l’intelligence artificielle pour déterminer si le conducteur est distrait ou somnolent en fonction de ces mouvements.

Équipé du CV25, le DMS peut reconnaître ces indices indépendamment de la race, du sexe ou de l’âge du conducteur, et fournit une détection et une analyse précises même si le conducteur porte des lunettes de soleil, un chapeau ou d’autres accessoires.

La solution DMS de LG est conçue pour s’intégrer de manière transparente dans une variété de configurations logicielles et matérielles, offrant aux équipementiers automobiles une flexibilité considérable lors du développement de nouveaux modèles de véhicules. Cette flexibilité s’étend à d’autres solutions LG pour l’habitacle basées sur Ambarella, notamment son système de surveillance de l’intérieur et son système de surveillance du conducteur et de l’intérieur.

En outre, LG s’engage à étendre son partenariat avec Ambarella, dans le cadre de ses efforts visant à accroître continuellement les performances de la vaste gamme de solutions LG pour l’habitacle, tout en portant l’expérience de la mobilité à de nouveaux sommets.

LG et Ambarella se consacrent tous deux à l’amélioration de la sécurité des véhicules et prévoient de continuer à travailler ensemble et à fournir des solutions qui permettent aux équipementiers de répondre aux normes du New Car Assessment Program (NCAP) et du General Safety Regulation (GSR).

En outre, LG est un partenaire actif de l’écosystème d’innovation d’Ambarella, apportant son expérience et son expertise considérables à ce réseau de leaders industriels dans le domaine de la perception, de la fusion et de la planification basées sur l’IA pour les systèmes automobiles.

« La combinaison des solutions d’habitacle très précises et fiables de LG avec les performances IA par watt de pointe de nos SoC CVflow® permet aux équipementiers automobiles d’atteindre les plus hauts niveaux de sécurité des véhicules », a déclaré Fermi Wang, président et CEO d’Ambarella.

Et d’ajouter : « Notre SoC CV25 combine de hautes performances pour le traitement de la pile de perception AI de LG, ainsi qu’une grande efficacité pour une faible consommation d’énergie et une gestion thermique réduite, ce qui se traduit par des facteurs de forme compacts et flexibles pour l’intérieur des véhicules. »

« Notre collaboration avec Ambarella représente une avancée majeure dans l’utilisation de la technologie pilotée par l’IA pour faire progresser la sécurité des véhicules », a indiqué Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle Solution Company.

Et de préciser : « En combinant l’expertise de LG en matière de surveillance dans l’habitacle avec les puces d’IA de pointe d’Ambarella, nous établissons une nouvelle norme pour les solutions dans l’habitacle et améliorons activement la sécurité routière. ».

Communiqué

Lire aussi:

Le pendentif PieX pour suivre l’état de la santé mentale avec l’IA, dévoilé au CES 2025