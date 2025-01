JMC 2025 : Programme des Journées Musicales de Carthage et billetterie du 18 au 24 janvier

Les Journées Musicales de Carthage sont de retour pour une 10ème édition sous la direction de l’artiste Dorsaf Hamdani avec la présence du musicien Imed Alibi en qualité de conseiller artistique, du 18 au 24 janvier 2025.

Les JMC 2025 se présentent comme une semaine de musique et d’évasion qui mettra en avant de jeunes talents artistiques et des groupes en vogue en plus d’une plateforme de rencontres entre artistes et professionnels du secteur musical, des panels, expositions et masterclasses.

Le public pourra assister cette année à 6 grands concerts, qui seront donnés au théâtre de l’opéra de la cité de la culture de Tunis, en plus de 18 showcases et 4 spectacles de rue à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis.

Les artistes internationaux attendus sont le groupe «Tarabband» (Irak, Egypte, Suède); Si Lemhaf de la Tunisie; le groupe jordanien «Autostrad»; Elida Almeida du Cap-Vert; le Palestinien Big Sam et le groupe «Chakâm» (Palestine, Iran, France).

Les 18 shwocases seront proposés par Amane et leur projet de rock chaabi Bab EL West (Maroc, France); Kaïs Frihat qui propose Argiope (Belgique/ Tunisie); BalQeis Live de l’Egypte; les Algériens Boubakr Maatalla et son Gasba électrique, Amel Zen avec Joussour – Heqantarine et Kamar Mansour du Maroc.

Seront présents également la Camerounaise Kamer Standards et sa Jazzstellation; RUST (Liban, Syrie); Wifa et son album Louken (Tunisie, France); le groupe Mosaïc (Tunisie, Bulgarie, France, Portugal), Rebirth Quartet (Tunisie, France, Belgique).

Le public pourra se délecter des sonorités des Tunisiens Don PAC (Fashion Weak); Houeida Hedf (Fleuves de l’âme); Zied Bagga ( Free); Helmi M’Hadhbi (Mirage); Wajih Bejaoui (On My Mind ), Outail Maaoui (Shadows of Atlas) et Ben Jemy (Sinouj).

L’inauguration des JMC 2015 se fera samedi 18 janvier avec avec la chanteuse espagnole La Jose qui propose des sonorités mélangeant les influences flamenco, folk, soul-funk et latino-américaines.

Programme des Journées Musicales de Carthage 2025

Télécharger (PDF, 1.92Mo)

Billetterie des Journées Musicales de Carthage 2025

Les concerts gratuits des JMC 2025 se déroulent à l’Avenue Habib Bourguiba de Tunis. Le public pourra assister gratuitement à 4 concerts des JMC Street proposés par les musiciens italiens du groupe «Ars Nova Napoli»; le groupe tuniso-marocain « Aïta mon amour », le flow de la rappeuse tunisienne F.B.K. et du stambeli en fusion avec Belhassan Mihoub.

Les billets des JMC 2025 sont déjà en vente en ligne sur le site des Journées musicales de Carthage jmc.e-festivals.tn. Les prix des concerts oscillent entre 10 et 15 ans à l’exception du concert de Big Sam de Palestine dont le prix du billet est de 30 dt.

Les étudiants pourront acheter leur billets pour assister au concerts des journées musicales de Carthage à moitié prix aux guichets de la cité de la culture de Tunis, sur présentation de la carte d’étudiant.

Les billets pour la vente physique seront disponibles aux guichets de la Cité de la Culture à partir du 18 janvier 2025 de 9h00 à 21h00. Le comité des JMC précise que la quantité de tickets est partagée équitablement entre la vente en ligne et la vente physique.

Il est à noter que les spectacles des JMC prévus au Théâtre des Jeunes Créateurs se dérouleront sans sièges.

