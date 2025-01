Concours de réorientation universitaire en Tunisie : Session Mars 2025

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que les concours de réorientation universitaire pour les différentes licences et filières de l’enseignement supérieur auront lieu du 24 mars au 5 avril 2025.

Ces concours, organisés par les universités et la Direction générale des études technologiques, sont ouverts aux titulaires du baccalauréat 2023 ou 2024. Les informations détaillées sur les filières concernées, les places disponibles, et les modalités d’inscription seront publiées sur les sites des universités.

Par ailleurs, l’Université de Tunis El Manar supervisera un concours unifié pour les filières de médecine, médecine dentaire et pharmacie. Les candidatures doivent être soumises dans les délais impartis via les formulaires en ligne spécifiques. Les frais de participation sont fixés à 50 dinars par filière et doivent être réglés auprès des universités concernées.

Le formulaire de candidature pour le concours unifié des filières de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie doit être rempli exclusivement sur le site web de l’Université Tunis Manar.

Les candidats sont invités à consulter les guides d’orientation universitaire pour assurer la conformité de leurs diplômes avec les filières choisies.

Cette initiative offre une nouvelle opportunité aux étudiants de réorienter leur parcours vers des filières mieux adaptées à leurs aspirations et compétences.

Tekiano avec communiqué

