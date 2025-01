La ligne D du Réseau Ferroviaire Rapide du Grand Tunis, RFR de Tunis, reliant la capitale à Gobâa, sera opérationnelle à partir du 25 janvier 2025, informe le ministre des Transports, Rachid Amri lors d’une intervention sur la radio mosaïque FM.

Les essais techniques, qui ont débuté le 3 janvier 2025, se sont étalés sur plus de deux semaines. Cette période de tests approfondis a permis de vérifier la compatibilité des équipements techniques, en particulier dans un contexte complexe où coexistent plusieurs voies : le train rapide, le train ordinaire en direction de l’Algérie, et une ligne dédiée au transport de marchandises vers Bizerte.

Les mesures de sécurité ont été renforcées grâce à l’installation de dispositifs de communication avancés entre les trains, garantissant une exploitation fluide et sécurisée.

La ligne D constitue une avancée majeure pour le transport urbain dans le Grand Tunis. Elle comprend sept stations modernes, chacune dotée de passerelles piétonnes au-dessus des voies.

Parmi ces passerelles, quatre sont équipées d’ascenseurs, garantissant ainsi une accessibilité accrue pour tous les usagers. Cette infrastructure inclut également sept ouvrages d’art : trois ponts et quatre passages inférieurs pour les véhicules, ainsi que des passerelles aériennes et souterraines dans les stations.

Rappelons que La ligne D du RFR de Tunis s’étend sur une distance de 12,2 km et partage 2,3 km avec la ligne A jusqu’à la gare de Manoubia. Elle dessert sept stations après celle de Saida Manoubia : Melassine, Erraoudha, Bardo, Bortal, Manouba, Cité les Oranges, et Gobâa.

Cette nouvelle ligne du RFR vise à désengorger le trafic dans le Grand Tunis et à offrir une alternative de transport rapide, fiable et respectueuse de l’environnement. Avec cette mise en service, les usagers bénéficieront d’un meilleur accès aux zones périphériques et d’une réduction significative des temps de trajet.

