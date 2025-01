Regard sur la culture chinoise : une manifestation artistique et culinaire à la cité de la culture de Tunis

Regard sur la culture chinoise est l’intitulé d’une manifestation artistique et culinaire qui sera organisée par l’ambassade de Chine en Tunisie, en partenariat avec Le théâtre l’Opéra de Tunis, les mardi 14 et mercredi 15 janvier 2025 à partir de 16H00 à la Cité de la Culture de Tunis Chedly Klibi.

Cet événement qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges et de la diplomatie culturelle entre la Tunisie et la Chine, vise à mettre en lumière la culture chinoise sous ses diverses facettes.

Ce voyage au coeur de la culture chinoise est une invitation à découvrir la musique traditionnelle chinoise et à déguster des spécialités de la cuisine chinoise, notamment de la ville culturelle et touristique Chengdu, capitale de la province du Sichuan en Chine, connue pour sa cuisine sichuanaise, célèbre pour ses saveurs épicées et ses plats emblématiques tels que le hot pot et le mapo tofu.

Réputée pour sa gastronomie et créativité, Chengdu, “ville gastronomique” du réseau des villes créatives de l’UNESCO a créé la première brasserie, le premier centre des cultures de thé et le premier musée de l’alimentation en Chine.

Grâce à ses ressources gastronomiques, culturelles et touristiques, Chengdu, a été désignée membre du Centre Mondial d’Excellence des Destinations (CED).

Tekiano avec TAP