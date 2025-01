Une plateforme de streaming gratuite concurrence sérieusement Netlflix avec les classiques

Une plateforme de streaming gratuite concurrence sérieusement Netlflix surtout avec les classiques du cinéma et de la télévision. Elle gagne en popularité et se positionne comme une alternative sérieuse aux géants du secteur tels que Netflix mais aussi Disney+ et Amazone TV.

Cette plateforme de streaming gratuite s’intitule Tubi TV. Elle est fondée en 2014, Tubi offre un accès à une vaste bibliothèque de films gratuits, documentaires et de séries télévisées, financée par la publicité, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de contenus sans abonnement payant. Son système de financement se base sur la publicité grâce au modèle FAST (Free Ad-Supported Television), de plus en plus en vogue.

Avec plus de 50 000 titres disponibles, particulièrement des titres classiques, séries et films, Tubi propose une diversité de genres, allant de l’action à la comédie, en passant par la science-fiction, les films d’horreurs, documentaires, concerts et contenu pour enfants. Cette variété dépasse même celle de Netflix aux États-Unis, offrant aux utilisateurs une multitude d’options pour satisfaire leurs préférences de visionnage.

Tubi est accessible sur une multitude de dispositifs, notamment les smartphones, tablettes, téléviseurs connectés, consoles de jeux et via des applications dédiées sur des plateformes comme Roku, Amazon Fire TV et Chromecast. Cette compatibilité étendue permet aux utilisateurs de profiter de leurs contenus préférés où qu’ils soient et quel que soit l’appareil utilisé.

Au cours des 18 derniers mois, Tubi a connu une croissance significative, s’établissant comme l’un des services de streaming les plus populaires aux États-Unis, juste derrière des plateformes comme Netflix et YouTube.

Tubi propose la plus grande collection de contenus premium à la demande, avec en tout, plus de 275 000 films et épisodes de séries télévisées, ainsi que plus de 300 créations originales exclusives. Avec une base de fans passionnés et plus de 97 millions d’utilisateurs actifs par mois, l’entreprise s’engage à placer les spectateurs au premier plan en offrant un divertissement gratuit et accessible. Tubi fait partie de Tubi Media Group, une division de Fox Corporation qui supervise les activités numériques de l’entreprise, lit-on dans la présentation de la plateforme sur son site officiel.

Avec l’augmentation constante de sa popularité et l’élargissement de son catalogue, Tubi est bien positionné pour continuer à concurrencer les grandes plateformes de streaming.

