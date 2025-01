Monastir abrite la 5e édition de la Semaine culturelle et touristique tuniso-chinoise du 16 au 23 janvier 2025. Ces célébrations s’insèrent en marge de la commémoration du 61ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine.

Cet événement vise à renforcer les liens entre la Tunisie et la Chine à travers la culture, l’éducation et le tourisme. Organisée par l’Association sino-nord-africaine pour l’innovation dans l’éducation, en collaboration avec le Gouvernorat et la Municipalité de Monastir, ainsi que plusieurs délégations régionales, cette semaine mettra en avant des activités variées pour encourager l’interaction et la coopération entre les peuples tunisien et chinois.

La cérémonie d’ouverture, prévue vendrdi 16 janvier 2025 au siège du gouvernorat de Monastir, marquera le début de l’événement avec la signature d’un accord de jumelage entre Monastir et la ville chinoise de Binzhou, située dans la province du Shandong.

La délégation chinoise composée de 25 étudiants, deux professeurs et des officiels, participera à diverses activités culturelles et éducatives dont voici le programme :

Programme de la 5ème Semaine culturelle et touristique tuniso-chinoise du 16 au 25 janvier à Monastir :

Jeudi 16 janvier 2025 : Cérémonie d’ouverture au siège du gouvernorat de Monastir.

Visite à la municipalité de Monastir. Signature d’un accord de jumelage entre Monastir et Binzhou (Chine). Performance artistique au Complexe culturel de Monastir.

Vendredi 17 janvier 2025 : Visite au Palais des Sciences de Monastir. Formation interactive sur l’histoire et les traditions de la Tunisie.

Samedi 18 janvier 2025 : Formation aux premiers secours dans l’aviation civile. Visites touristiques : Marina, Ribat de Monastir et Mausolée Bourguiba.

Dimanche 19 janvier 2025 : Match de basket-ball sur la plage. Performances artistiques (danses et chorégraphies). Visite au Musée Habib Bourguiba à Skanes. Défilé de mode tuniso-chinois et foire d’artisanat.

Lundi 20 janvier 2025 : Visite au Centre d’Éducation Spécialisée “Chorouk”. Excursion au Colisée d’El Jem et au Musée Archéologique.

Mardi 21 janvier 2025 : Session de formation en langue chinoise au Lycée Bourguiba de Monastir. Visites des établissements d’enseignement supérieur de Monastir.

Mercredi 22 janvier 2025 : Atelier culinaire à l’École de Tourisme de Monastir : préparation d’un plat tunisien.

Jeudi 23 janvier 2025 : Excursions dans les gouvernorats de Sousse et de Kairouan.

Après la clôture, la délégation effectuera des visites dans les sites à Carthage et Sidi Bou Saïd pour explorer des musées et monuments historiques.

