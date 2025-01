Omra et Hajj 2025 : Un nouveau vaccin obligatoire pour se rendre en Arabie Saoudite

Le ministère de la santé informe que la vaccination contre la Méningite à méningocoque est obligatoire et exigée pour tous les pèlerins de la Omra et le Hajj 2025 ainsi que les bébés d’un an ou plus, conformément aux recommandations émises par le Royaume d’Arabie saoudite sur les vaccinations exigées pour protéger les pèlerins des potentiels risques sanitaires.

Il sera impératif à partir de la prochains saison du pèlerinage de présenter une attestation de vaccination officielle et certifiée, outre la liste des vaccinations recommandées contre la diphtérie et le tétanos, le coronavirus et la grippe saisonnière, explique le ministère dans un communiqué.

Les vaccins sont disponibles à l’Institut Pasteur et dans les pharmacies privées. Les pèlerins tunisiens sont invités à se faire vacciner dans une des structures publiques de santé afin de garantir l’obtention d’une attestation officielle.

Le ministère de la santé insiste sur l’importance de respecter les vaccinations exigées et recommandées pour assurer la sécurité et la protection des pèlerins des risques sanitaires et garantir un bon séjour.

Tekiano avec communiqué