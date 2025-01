Ad Vitam de Leila Toubel : une nouvelle création théâtrale à découvrir au 4ème art de Tunis

Ad Vitam de Leila Toubel est une nouvelle création théâtrale, coproduction entre le Théâtre National Tunisien et la compagnie Resist’Art, qui marque le retour de l’artiste tunisienne au devant de la scène, en qualité de metteuse en scène et scénographe.

Cette nouvelle création, intitulée en arabe كيما اليوم (comme aujourd’hui), et dont le titre en français Ad Vitam est une expression latine qui signifie ‘pour la vie’, réunit une équipe artistique talentueuse, proposant une vision immersive et poétique.

Elle est portée par une musique originale signée Mehdi Trabelsi et la voix envoûtante d’Abir Derbel. Ad Vitam réunit sur scène les comédiens Maya Saidane, Assala Najjar, Dina Weslati, Faten Chroudi, Khadija Mahjoub et Oussama Chikhaoui.

La chorégraphie d’Ammar Ltifi, les costumes conçus par Marwa Mansouri et le travail de lumière de Sabri Atrous promettent une mise en scène visuellement captivante, complétée par un mapping original créé par Mohamed Badr Ben Ali.

Présentation de la pièce Ad Vitam : Ad Vitam est une œuvre onirique et engagée ou le spectateur suivra l’histoire de Donia, une petite fille appelée par la voix de sa mère, la Terre, à rejoindre ses entrailles. Ce départ précipité bouleverse son entourage, désormais condamné à errer dans un labyrinthe, à la recherche d’une issue et de Donia elle-même. Une quête initiatique où se mêlent rêve, espoir et mélancolie.

Leila Toubel, à la signature artistique reconnue, est une autodidacte, militante et passionnée de théâtre, qui a marqué de son empreinte la scène tunisienne et internationale depuis près de 40 ans. Après une riche carrière au Théâtre El Hamra aux côtés de feu Ezzeddine Gannoun, elle fonde en 2014 la compagnie Resist’Art, avec pour mission de soutenir la création théâtrale et de former une nouvelle génération d’artistes.

Ad Vitam marque une étape importante dans la carrière de Leila Toubel. Après avoir fait ses adieux à la scène en tant que comédienne en 2022 au Théâtre Romain de Carthage avec son monodrame Yakouta, elle revient aujourd’hui avec une œuvre poignante, confirmant son rôle d’auteure et de metteuse en scène engagée.

Cette pièce, riche en métaphores et en images saisissantes, s’annonce comme un événement marquant de la saison théâtrale 2025/2026. Elle promet d’être une expérience théâtrale unique, où se mêlent poésie, émotion et réflexion sur notre lien à la Terre et à la vie. Un moment d’évasion intense qui restera gravé dans la mémoire des spectateurs.

L’avant première de la pièce de théâtre Ad Vitam de Leila Toubel est prévue pour samedi 18 janvier 2025 à partir de 19h à la salle 4ème art de Tunis. Un cycle de représentations est prévu en février 2025.

S.B.

